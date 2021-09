Grevinde Alexandra stjal rampelyset til den danske premiere på Bond-filmen, 'No Time To Die'.

Onsdag aften var der gallapremiere på Daniel Craigs sidste 007-film i Imperial-biografen i København, og 57-årige grevinde Alexandra fik i den grad alle til at spærre øjnene op, da hun ankom i sin flotte røde kjole.

B.T. spurgte grevinden, hvordan det går med kærligheden.

»Jamen, det går også godt,« sagde grevinde Alexandra.

Nicolai Peitersen danner nu par med grevinde Alexandra. Foto: Mathias Svold Vis mere Nicolai Peitersen danner nu par med grevinde Alexandra. Foto: Mathias Svold

I maj kunne B.T. afsløre, at grevinden havde fået ny kæreste. Hendes hjerte banker nu for forretningsmanden, Nicolai Peitersen, der både opholder sig en del i Kina, Spanien og Danmark.

Der hersker ingen tvivl om, at grevinden stadig er nyforelsket. Da B.T. spurgte hende, om hun overvejer at flytte sammen med Peitersen, grinede hun stort og sagde:

»Ej, spørg ham. Spørg ham. Så må vi se. Alt er nyt, og det er en verden, hvor man ikke kan rejse så nemt. Så der er nogle ting, der lige skal ordnes først.«

Grevinden har lige nu villaen i Charlottenlund til salg, mens hun allerede har investeret en i ny lejlighed i Indre By. Men hun har ikke travlt med at flytte lige med det samme.

»Jeg bor i huset endnu, og det har været dejligt at have haven i sommer,« forklarede hun.

Hendes ældste søn, prins Nikolai, er netop flyttet til Paris for at studere et semester. Egentligt var der meningen, at den unge prins skulle tilbringe et semester i Hong Kong, men den plan satte corona en stopper for.

Alexandra af Frederiksborg. Rød løber - No Time to Die. Premiere på den 25. Bond film i Imperial onsdag den 29. september 2021. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Alexandra af Frederiksborg. Rød løber - No Time to Die. Premiere på den 25. Bond film i Imperial onsdag den 29. september 2021. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Alexandra er glad for, at hendes søn er kommet afsted.

»Det er dejligt, han er kommet afsted. Det er godt, han kommer ud i verden,« sagde grevinde Alexandra.