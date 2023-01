Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De to nyudnævnte grever er i sorg efter tabet af deres mormor, Christa Manley.

B.T. kunne i weekenden fortælle, at grevinde Alexandras mor sov stille ind 5. januar efter længere tids sygdom.

Til Billed Bladet fortæller Nikolai og Felix, at de savner deres mormor, der betød utrolig meget for de unge mænd.

»Grandma betød uendelig meget for os og har været en vigtig del af vores opvækst. Det er et stort tab for min bror og mig,« fortæller grev Nikolai til Billed Bladet gennem grevinde Alexandras presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen.

Grevinde Alexandra fortalte til B.T., at familien havde været samlet om moderen, da hun døde i Wien.

»Jeg er lykkelig for, at mine søstre og jeg nåede at samles, på trods af at vi bor i forskellige dele af verden.«

Brødrene fortæller, at deres mormor havde stor betydning for dem. Foto: FD Vis mere Brødrene fortæller, at deres mormor havde stor betydning for dem. Foto: FD

Grevinden af Frederiksborg fortalte, at der blev et stort tomrum efter moderens død.

»Hun elskede sin familie og sine venner og elskede at rejse. Hun havde en stor appetit på livet – og det blev givet videre til os,« sagde hun og tilføjede:

»Så det er åbenlyst, at hun efterlader et stort tomrum i familien.«

I løbet af 2022 har grevinden besøgt sin mor flere gange, der efterhånden havde brug for en del hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen.

Da Christa Manley fyldte 89 år i februar 2022, rejste grevinde Alexandra til Wien.

Christa Manley boede i Wien i den sidste del af sit lange liv. For 12 år siden mistede hun sin mand, grevinde Alexandras far, Richard Manley, der blev 85 år gammel.

Christa Manley efterlader sig tre døtre og syv børnebørn. Herunder grev Nikolai og grev Felix.

Hun bisættes i slutningen af måneden I Wien, hvor hendes mand Richard Manley også er begravet.