Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når Folketinget åbner tirsdag, bliver det traditionen tro med deltagelse af dronning Margrethe, kronprinsparret og Dronningens lillesøster prinsesse Benedikte.

Til gengæld kommer sidste uges helt store royale hovedpersoner, prins Joachim og prinsesse Marie, ikke, fremgår det af Kongehusets kalender.

Parret har dog ikke deltaget i åbningen, siden de flyttede til Paris i 2019, så deres fravær er der ikke noget mystisk i, mener B.T. royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Set i lyset af den seneste hændelse og bombastiske udmeldinger ville det derimod være mystisk, hvis de dukkede op.

Prins Joachim og prinsesse Marie deltog senest ved Folketingets åbning i 2018. Her med kronprins Frederik og dronning Margrethe. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie deltog senest ved Folketingets åbning i 2018. Her med kronprins Frederik og dronning Margrethe. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det ville se helt vanvittigt ud, hvis de kom, for lige nu er der ingen, der tror på, at familien kan sammen. Siden sidste uges udmelding har der ikke været noget forsøg på kontakt mellem Dronningen, prins Joachim og prinsesse Marie – og så sandelig heller ikke kronprinsparret, som de lige har fortalt, der er en åbenlys konflikt med,« siger han.

»Så det er nok meget heldigt for Kongehuset, at de ikke dukker op, for så ville det kun handle om dem, og alle ville analysere hvert et blik.«

I et opsigtsvækkende interview med B.T. fortalte prins Joachim og prinsesse Marie i weekenden, at forholdet til hans storebror, kronprins Frederik, og dennes hustru, kronprinsesse Mary, er 'kompliceret', og at dronning Margrethe ikke har forsøgt at tale med prinseparret, siden det i sidste uge blev meldt ud, at hun har besluttet at fjerne prinse- og prinsessetitlerne fra deres fire børn fra årsskiftet.

Dermed står det klart, at kommunikationen i Kongehuset er brudt fuldstændig sammen. I samme interview gav både prins Joachim og prinsesse Marie dog udtryk for, at utilfredsheden ikke kommer til at betyde noget for deres engagement i Kongehuset, hvor de fortsat ønsker at passe deres pligter.

Prins Joachim og prinsesse Marie fortæller B.T.-journalist Jacob Heinel Jensen om deres skuffelse over Kongehusets måde at håndtere fratagelsen af børnenes titler. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie fortæller B.T.-journalist Jacob Heinel Jensen om deres skuffelse over Kongehusets måde at håndtere fratagelsen af børnenes titler. Foto: Bax Lindhardt

Trods afbuddet til Folketingets åbning er der altså ikke noget, der tyder på, at prins Joachim og prinsesse Marie vil holde sig væk fra officielle arrangementer for evigt.

»Men det er en akavet situation, når de kritiserer Kongehuset, samtidig med at de arbejder for institutionen. Prins Joachim er dog i den situation, at han har et job som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris, så der er ikke nogen, der forventer, at han render rundt til alle mulige protektionsopgaver lige nu,« siger Jacob Heinel Jensen.

»Jeg tror til gengæld, at prinsesse Marie er iskold og kommer til at fortsætte sit arbejde, medmindre nogen stopper hende. Hun sætter en ære i at være en del af Kongehuset og repræsentere de værdier, hun står for,« siger han om den 46-årige prinsesse, der så sent som i sidste uge – midt i Kongehusets største krise i nyere tid – deltog i et arrangement i forbindelse med Danmarks nationale madspildsdag, som hun i flere år har været dybt engageret i.

Hvornår hun og prins Joachim deltager i et offentligt arrangement sammen med Dronningen og kronprinsparret, tør Jacob Heinel Jensen dog ikke gisne om.

»Men det er nok utænkeligt, at de kommer til at være samlet de næste måneder, for ingen tror jo på, at de har en god indbyrdes relation. Det er også utænkeligt, at de er sammen i julen. Der har Dronningen allerede de senere år haft tradition for at skiftes til at holde jul med sine to sønner. Og det er jo også på en eller anden måde et bevis på, at deres forhold har været kompliceret i flere år.«

Spørger man Jacob Heinel Jensen, bliver dronning Margrethe nødt til at mægle i konflikten, før man kan forestille sig, at hun igen kan stå sammen med begge sine sønner og svigerinder og smile ved et hofbal, som om intet er hændt.

Dronning Margrethe måtte indkalde til krisemøde på Château de Cayx efter prins Henriks bombastiske udmeldinger i 2002. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Dronning Margrethe måtte indkalde til krisemøde på Château de Cayx efter prins Henriks bombastiske udmeldinger i 2002. Foto: JØRGEN JESSEN

Som eksempel på en sådan mægling nævner han krisen i 2002, hvor prins Henrik første gang luftede sin frustration over ikke at være sin hustru ligeværdig og tog en tænkepause på familieslottet Château de Cayx. Her måtte dronning Margrethe tage sønnerne under armen og flyve til Frankrig for at vise danskerne, at familien fortsat stod sammen.

»Glansbilledet er krakeleret, og det skal genopbygges, så hvis noget lignende kommer denne gang, kan vi tro en lille smule på, at Kongehuset er samlet igen. Men lige nu peger alt på, at der er konflikt og totalt sammenbrud i kommunikationen,« siger Jacob Heinel Jensen.