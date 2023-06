Det er først til oktober, at prins Christian skal puste 18 lys ud i fødselsdagskagen.

Men allerede nu ved han, at der i hvert fald er én ting, som han ikke får i gave af sin mor og far, og det er et kørekort.

Det har den 17-årige prins nemlig allerede fået, skriver Her&Nu.

»Vi kan bekræfte, at prins Christian har fået kørekort,« siger Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til ugebladet.

At få kørekort som 17-årig kommer dog med lidt flere regler, end når man – som det traditionelt har været – får det som 18-årig. Reglerne lyder sådan her:

Du må kun køre bil, hvis du har en ledsager i bilen, som er over 30 år, og som har haft kørekort i minimum ti år.

Du må kun køre bil i Danmark.

Du må kun køre almindelig bil, lille knallert og traktor- og motorredskab.

Kravene til ledsager bliver, ifølge Her&Nu, opfyldt af prinsens livvagter.

Noget, som prins Christian til gengæld må vente flere år med at få, er apanagen.

Mandag blev det besluttet, at han først får den, når han fylder 21 år.

