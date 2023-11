Fredag meldte Kongehuset ud, hvordan den kongelige familie planlægger at fejre julen i år.

Og det bliver noget af en kontrast til sidste år, hvor Dronningen endte med at holde jul uden sine to sønner, og i stedet fejrede højtiden med sin søster på Djursland.

Det skete efter en højspændte og meget offentlig konflikt i kølvandet på fjernelsen af de royale titler fra Prins Joachims fire børn.

I år bliver der derimod stort set fuldt royalt hus på Marselisborg Slot i Aarhus. Her vil dronning Margrethe fejre juleaften sammen med både Kronprinsfamilien, Prins Joachim og Prinsesse Marie og deres børn.

Kongefamilien har ikke været samlet på samme manér siden 2019.

»Det signalerer i hvert fald, at den kongelige familie ønsker at bruge tid sammen,« siger historiker og royal ekspert Emma Paaske og fortsætter:

»Det er vigtigt for dem at signalere sammenhold efter et år, hvor der har været flere udfordringer end kongehuset har været vant til.«

Den seneste tid har historierne om Kronprins Frederiks tur til Madrid trukket overskrifter herhjemme og i udlandet.

Først vakte en række billeder af kronprinsen i Madrid opsigt, da det spanske medie Lecturas kunne berette, at han havde brugt både en dag og en nat i selskab med den tidligere model Genoveva Casanova.

Ifølge mediet skulle kronprins Frederik blandt andet have overnattet i hendes lejlighed.

Kongehuset har ikke villet kommentere historien med henvisning til at der er tale om »rygter og insinuationer.«

Kronprins Frederik selv har flere gange sneget sig udenom pressens spørgsmål til besøget ved offentlige arrangementer, blandt andet da B.T. i sidste uge sammen med en række andre medier forsøgte at få ham i tale i forbindelse med et jagtarrangement i Gludsted Plantage.

Grev Felix, som er den yngste søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, kommer og fejrer jul med resten af familien på Marselisborg Slot fra den 25. december.

Hans storebror, grev Nikolai, tilbringer derimod julen i udlandet. Han er i øjeblikket på udvekslingsophold i Sydney i forbindelse med sit studie på Copenhagen Business School (CBS).

