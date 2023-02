Lyt til artiklen

Det sidste halve år har den hollandske kronprinsesse Catharina-Amalia levet bag det royale slots mure efter et større drama omkring hendes sikkerhed.

Torsdag stillede den 19-årige prinsesse, der ved sin side havde sine forældre kong Willem-Alexander og dronning Maxima, sig op foran pressen og svarede for første gang på spørgsmål vedrørende situationen.

Det skriver flere hollandske medier heriblandt NOS og NL Times.

»Jeg vil være meget ærlig. Jeg har det stadig meget svært,« sagde 19-årige kronprinsesse Amalia til den fremmødte presse.

Den 19-årige tronfølger håber hun snart kan vende tilbage til det almindelige studieliv på Amsterdam Universitet.

Ikke mindst fortalte hun, at hun snart håber at se en ende på sin hjemsendelse under politiovervågning i den royale residens Huis ten Bosch.

Her må hun nemlig kun gå ud for at passe sine forpligtelser på Amsterdam Universitet, hvor hun læser på fakultetet for Politik, Psykologi, Jura og Økonomi.

»Jeg savner mit almindelige liv, livet som en studerende. At kunne gå på gaden og kunne gå i butikker,« sagde den hollandske kronprinsesse ærligt.

I september kom det frem, at man havde mistanke om, at den marokkanske mafia havde haft den hollandske kronprinsesse i kikkerten som et muligt mål for en kidnapning.

Det resulterede i, at hun blev hjemsendt under politiovervågning.

De seneste måneder har hun kun måtte forlade den royale residens Huis ten Bosch, når hun har haft undervisning på Amsterdam Universitet.

Frygten for det mulige kidnapningsforsøg stammede fra, at den formodede leder af den marokkanske mafia, Ridouan Taghi, havde udvekslet breve med et andet medlem, hvor de to havde delt passager fra Koranen, hvilket myndighederne mistænkte for at være kodesprog.

Siden blev sikkerhedsniveauet om den hollandske tronfølger øget.

Sammen med sine forældre kong Willem-Alexander og dronning Maxima svarede kronprinsesse Catharina-Amalia for første gang på spørgsmål vedrørende hendes sikkerhed.

Torsdagens presseseance foregik i forbindelse med en to ugers rejse, hvor kong Willem-Alexander, dronning Maxima og kronprinsesse Catharina-Amalia har besøgt de caribiske dele af kongeriget.

»Jeg er ikke ekspert på sikkerhed selv, så hvis jeg var bekymret, så ville jeg bekymre mig om noget, jeg ingen ekspertise har i. Det overlader jeg til dem, der siger vi frit kan gå rundt her i sikkerhed,« sagde kong Willem-Alexander ligeledes.

Hvor længe sikkerheden skal være forhøjet omkring den hollandske kronprinsesse vides endnu ikke.

Kronprinsesse Catharina-Amalia er den ældste af tre døtre og næste arving til den hollandske trone.