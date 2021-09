Skandalerne har væltet ned over det britiske kongehus det seneste halvandet år. Men nu er der måske en vej ud af det royale mareridt.

I hvert fald virker det til, at briterne har kastet deres kærlighed og håb efter et helt specielt medlem af den kongelige familie.

Efter den tidligere yndling, prins Harrys dramatiske exit fra England til USA, og med den tidligere så højt respekterede prins Andrew sat ud af kongelig funktion, har briterne fået øjnene op for et indtil nu lidt overset medlem af kongefamilien.

Dronning Elizabeths andet yngste barnebarn, Lady Louise, er tidligere ofte blevet benævnt, som det barnebarn, der ligner hende mest af udseende. Men nu mener briterne tilsyneladende også, at den snart 18-årige kongelige, der er datter af dronning Elizabeths yngste søn, prins Andrew og hans kone, Sophie grevinde af Wessex, måske kan være med til at redde kongehuset.

Lady Louise og hendes bror, James, ses her sammen med deres forældre. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Lady Louise og hendes bror, James, ses her sammen med deres forældre. Foto: TOBY MELVILLE

Det siger blandt andet den royale eksperter, Phil Dampier, der har dækket det britiske kongehus i 35 år.

Hun er »præcis sådan en person, som dronningen kan stole på,« siger Phil Dampier til The Telegraph ifølge Daily Mail.

Og også på Twitter var royale fans ved at falde på halen af begejstring over Lady Louise:

»Jeg var så imponeret over Lady Louise, efter at have set BBC-programmet. Hun talte så veltalende om sin bedstefar, og man kunne se, hvor tæt hun var på ham. Jeg er sikker på, at han ville meget stolt af hende,« skriver en bruger blandt andet.

Prins Edward og hans kone, grevinde Sophie af Wessex, er blevet mere populære, efter at både prins Harry og prins Andrew ikke længere kan udføre royale opgaver. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Prins Edward og hans kone, grevinde Sophie af Wessex, er blevet mere populære, efter at både prins Harry og prins Andrew ikke længere kan udføre royale opgaver. Foto: PAUL ELLIS

Den store fokus på Lady Louise kommer efter, at hun for nylig for første gang medvirkede i en BBC-dokumentar om kongehuset.

Dokumentaren, hvor mange medlemmer af kongefamilien deltog, var en hyldest til prins Philip.

Og her virkede den unge kongelige både meget selvsikker og passende royal, da hun fortalte om sine oplevelser med sin farfar, som blandt andet havde lært hende at køre hestevogn.

»Han er ærligt en af de mest interessante mennesker, jeg nogensinde har mødt«, siger den 17-årige Lady Louise.

I was so impressed with Lady Louise after watching the BBC program. She spoke so eloquently about her grandfather and you could tell how close she was with him. I’m sure he would be very proud of her. — Duchess of Philly (@hellogorgeous84) September 23, 2021

Og hendes rolle kan måske blive endnu større i fremtiden, når hun fylder 18 år den 18 november.

Lady Louises forældre ønskede, at deres to børn, Lady Louise og lillebroderen James, skulle have en relativt normalt barndom, så de fravalgte, at deres børn skulle have kongelige titler som børn.

Men når Lady Louise fylder 18 år, så kan hun selv bestemme, om hun vil tituleres Hendes Kongelige Højhed prinsesse Louise.

Og hvis hun gør det, så er døren åben for, at hun måske kan overtage nogle af dronning Elizabeths og prins Philips protektorater, vurderer Dampier.