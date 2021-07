Flere og flere smitteudbrud på Grønland får nu den konsekvens, at dronning Margrethe ikke kigger forbi i næste uge, som det ellers var planen.

Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at det er formanden for Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, der har anmodet om, at det officielle besøg udsættes.

»Dronningen har udtrykt forståelse for, at det har været nødvendigt at udsætte besøget i Grønland, men ser frem til, at det kan gennemføres på et senere tidspunkt,« lyder det.

Majestæten skulle oprindelig have aflagt landet besøg fra 24. juli til 5. august som led i hendes sommertogt rundt i rigsfællesskabet.

Men smitteudbruddene har altså nødvendiggjort indførelsen af en række restriktioner, hvad angår rejser og forsamlinger, og dermed er besøget altså ikke længere muligt.

Noget, der utvivlsomt må ærgre Dronningen, forklarer B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Det gør uden tvivl ondt på Dronningen at måtte aflyse – men det viser noget om, hvor hurtigt tingene sker. Mandag sagde hun, hun skulle afsted, tirsdag bliver det aflyst.«

»Det interessante er jo, at det ikke er Kongehuset, der vil aflyse, men formanden for landsstyret på Grønland, der beder Dronningen om at blive væk. I sådan en situation kan hun jo heller ikke gøre andet. Hun bliver nødt til at kaste håndklædet i ringen.«

»Derfor punkteres endnu en af Margrethes drømme denne sommer. Der har været rigeligt af problemer – både med Kongeskibet Dannebrog og hendes rejser,« siger han.

Henviser til, at dronning Margrethes netop overståede besøg på Færøerne heller ikke gik helt som planlagt.

Først oplevede Kongeskibet Dannebrog, der skulle have været en del af Dronningens togt, nemlig maskinproblemer og kom derfor aldrig afsted.

Dernæst betød vejrforholdene på Færøerne, at dronning Margrethes besøg blev udskudt én dag. Det var nemlig slet ikke muligt for det fly, som hun var med, at lande tirsdag.

Derfor måtte man vende om – og tilbage til Danmark – før flyet med Dronningen ombord atter satte kurs mod rigsfællesskabets øgruppe mod nord onsdag.

Her lykkedes det at lande, og den 81-årige monark var derefter hovedperson i et stramt program, der blandt andet stod på besøg i en rundkørsel, et pressemøde og rundvisning i et pakhus og rederi.

Alt endte altså godt trods udfordringer. Og det forventer Jacob Heinel Jensen også er tilfældet denne gang, selvom endnu en tur bliver udskudt:

»Heldigvis har hun jo en plan B. Mandag sagde hun jo, at hun gerne ville til Frankrig. Det kan være, hun kan få mere tid sammen med prins Joachim.«

»Det er sikkert en god idé alt taget i betragtning.«