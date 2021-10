Det var med lige dele ærefrygt og bekymring, at den prisbelønnede krigsfotograf Jan Grarup troppede op på Amalienborg Slot med sit over 100 kilo tunge kameraudstyr.

Han havde aftalt med dronning Margrethe, at han skulle tage et portrætfotografi, og han havde forberedt hende på, at han ville bruge en meget omstændelig metode, der krævede noget af dem begge.

»Jeg vil gerne takke Dronningen for, at hun sagde ja. Jeg er glad for, at hun var så modig og nysgerrig på metoden, at hun var parat til at stille op til fotosessionen med alt, hvad det krævede, og det var spændende, at hun var så vidende om fotografiets historie,« fortæller Jan Grarup i bogen 'Monark og menneske' af Thomas Larsen, som udkommer 1. november.

Fotografiet, som også pryder bogens omslag, er taget med et såkaldt wetplate-kamera fra 1896 med et objektiv fra 1856, som efter sigende har været med i Den Amerikanske Borgerkrig.

Fosiden til bogen 'Monark og menneske' af Thomas Larsen. Foto: Jan Grarup

For at fremkalde det bruger man flydende sølv, kollodium og andre kemiske komponenter, og fremkaldelsen skal ske straks efter, at billedet er taget.

Derfor skulle Dronningen ikke blot finde sig i at sidde musestille i fem til syv sekunder, så billedet ikke blev sløret.

Hun skulle også finde sig i den kraftige kemiske lugt, som fyldte forstuen i Riddersalen, hvor Jan Grarup og hans assistent havde brugt en stor del af formiddagen på at dække gulve og tæpper, så de ikke gik i stykker under processen.

Og så skulle hun desuden også finde sig i, at billederne, der kommer ud af den metode, ifølge Jan Grarup, er 'ærlige og ægte. Der er ingen filtre. Det er et 1:1-fotografi.'

Dronning Margrethe med sin morfar, kong Gustav VI Adolf af Sverige. Foto: Allan Moe

Det tog dronning Margrethe heldigvis pænt. Og mens de sammen stod og kiggede på, at kemikalierne begyndte at virke, og ansigtstrækkende tonede frem på papiret, udbrød Dronningen ifølge 'Monark og Menneske':

»Det er morsomt Jeg kan tydeligt se min morfar i mit portræt. Det har jeg aldrig oplevet før.«

Dronning Margrethes morfar var kong Gustav VI Adolf, som regerede Sverige fra 1950 til 1973 og fik dronning Margrethes mor, dronning Ingrid, med den britiske prinsesse Margaret af Connaught i 1910.

Herudover fik de børnene arveprins Gustav Adolf, prins Sigvard, prins Bertil og prins Carl Johan, inden prinsessen døde af en øreinfektion i 1920, og Kongen herefter giftede sig med lady Louise Mountbatten i 1923.