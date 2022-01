Corona-situationen spændte endnu engang ben for de kongelige planer, da Kongehuset kort før jul annoncerede, at man udskød det meste af fejringen af Dronning Margrethes store 50-års regeringsjubilæum.

Men nu er der godt nyt til de royale følgere. Kongehuset har sat nye datoer på, hvornår fejringen skal finde sted.

Flere af de begivenheder, som skulle have markeret regeringsjubilæet i midten af januar er rykket til den 10. og 11. september. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

De arrangementer, der bliver afholdt den 10. og 11. september er:

Festligholdelse på Københavns Rådhus,

Gallaforestilling på Det Kongelige Teaters Gamle Scene

Festgudstjeneste i Københavns Domkirke

Gallataffel på Christiansborg Slot.

Derudover vil danskerne få mulighed for at hylde Dronningen i forbindelse med et stort vagtskifte på Amalienborg Slotsplads. Det

endelige program vil dog først blive offentliggjort senere på året.

Dog slipper Majestæten ikke helt for at blive fejret den 14. januar, hvor der vil være et mindre program, der er tilpasset coronasituationen.

Her vil Dronningen starte sin dag med et statsråd klokken 9.30 på Christiansborg Slot, hvor hun vil have sin ældste søn, Kronprinsen, ved sin side.

Statsrådet vil dog ikke var længe, for allerede klokken 10 vil Dronningen, kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie samt prinsesse Benedikte være til stede ved Folketingets officielle markering af regeringsjubilæet.

Klokken 12 skal de ovennævnt kongelige, der desuden får selskab af Dronning Anne-Marie, en tur forbi Roskilde Domkirke, hvor de deltager i kranselægning ved Frederik 9. og Dronning Ingrids grav.

Har man lyst til at sende Dronningen en hilsen, vil der på Kongehusets hjemmeside den 14. januar blive oprettet en gratulationliste, oplyser Kongehuset.