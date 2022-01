14. maj 2004.

Det var den dag, hvor hele Danmarks kronprins Frederik giftede sig med den australske Mary Elizabeth Donaldson, som dermed blev landets kronprinsesse.

Et ægteskab, som dronning Margrethe i den grad velsignede, da hun var imponeret over Kronprinsessen fra første færd.

Det fortæller Dronningen i et stort interview i denne uges udgave af Billed-Bladet i forbindelse med, at hun 14. januar har siddet på tronen i 50 år.



»Jeg var virkelig glad for at få en svigerdatter som hende,« siger hun til ugebladet og fortsætter:

Dronning Margrethe og kronprinsesse Mary til Haandarbejdets Fremmes 90-års jubilæum på Greve Museum, tirsdag den 20. marts 2018.

»Jeg kunne se, at hun havde det potentiale, der skulle til. Det eneste, jeg var ked af, var, at min mor aldrig oplevede, hvor godt Frederik havde valgt. For det havde virkelig glædet hende. Det er der ingen tvivl om.«

Kronprinsesse Mary er dog ikke den eneste svigerdatter, som dronning Margrethe hylder i interviewet.

Den 81-årige dronning har også kun fine ord tilovers for prinsesse Marie, som i maj 2008 giftede sig med kronprins Frederiks lillebror, prins Joackim.

Dronningen påpeger i interviewet, at både kronprinsesse Mary og prinsesse Marie gør det »vældigt fint«, og at hun er »meget glad for at have dem som svigerdøtre«.

»De er kommet ind udefra, uden de forudsætninger, man måske kunne have, men jeg synes, at de begge har egenskaber og er dygtige til at udnytte dem, ligesom de også hver især er stærke personligheder,« lyder det fra dronning Margrethe.

Det har længe været planlagt, at Dronningen skulle fejre sit regeringsjubilæum i januar, men som følge af coronasituationen er jubilæet blevet udskudt.



