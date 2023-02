Lyt til artiklen

Onsdag gennemgår dronning Margrethe en operation i ryggen på Rigshospitalet.

Kongehuset har ikke meldt ud, hvilken specifik operation dronningen skal igennem, men har meddelt, at der er tale om en 'større operation' i ryggen.

Og med større operationer i ryggen ønsker lægerne en helt speciel adfærd, hvis operationen skal være en 100 procent succes.

Det anbefales nemlig at patienten stopper med at ryge seks uger før operationen og to til tre måneder efter.

Anbefalinger inden operationer for rygere Rygning skader lungerne og øger risikoen for problemer med vejrtrækning og infektioner i forbindelse med en operation. Det gælder især indgreb i brystkasse og mave og ved alle operationer, hvor man benytter narkose. Rygning øger risikoen for blodprop ved alle typer indgreb, og især hvis operationen foretages i hjerte-karsystemet. Det er også vist, at rygere har øget risiko for sårinfektioner. Efter bedøvelse med narkose følger der som regel en periode med slimdannelse og hoste. Luftvejene er irriterede, og hvis slim og andet materiale ikke bliver hostet op, kan du få lungekomplikationer. De personer, som ryger, har på forhånd kronisk irritation af luftvejene og slimdannelse. Denne tilstand forværres efter en narkose, eftersom luftvejene ofte allerede er overbelastet hos en ryger. Derfor bliver faren for infektioner i luftvejene i forbindelse med narkose betydeligt større. Hvis du holder op med at ryge mindst 6 uger før operationen, mindsker du risikoen for komplikationer betragteligt. Det er også meget vigtigt, at du holder dig fra tobak i tiden efter operationen, mindst i 4-8 uger. Kilde: Sundhed.dk

Om Dronningen overholder et rygestop efter operationen vides endnu ikke, men det er i hvert fald helt sikkert, at hun ikke har fulgt anbefalingerne op til turen på Rigshospitalet.

I Dronningens store interview med Weekendavisen beskriver chefredaktør Martin Krasnik, hvordan dronning Margrethe ryger cigaretter, mens de to taler om netop rygning, Ukraine, prins Joachim og døden.

»Under vores første samtale røg hun et par cigaretter eller tre,« lyder det i artiklen.

Til B.T. har chefredaktøren fortalt, at interviewet fandt sted første gang fem uger før operationen og anden gang fire uger før operationen.

Dermed røg Dronning Margrethe stadig cigaretter i det tidsrum eksperter anbefaler et rygestop, inden sin operation i ryggen.

B.T. har kontaktet kongehuset for en kommentar omkring rygningen og lægernes anbefaling. De har meddelt, at de ikke har yderligere at tilføje om operationen end det, der allerede står i pressemeddelelsen.

Dronningen har aldrig lagt skjul på, at hun ryger, men i senere tid har hun gemt cigaretterne væk i offentligheden. Foto: Thomas Wilmann Vis mere Dronningen har aldrig lagt skjul på, at hun ryger, men i senere tid har hun gemt cigaretterne væk i offentligheden. Foto: Thomas Wilmann

Martin Krasnik får under samtalen lov til at smage en af Dronningens græske Karelia cigaretter, og de to taler om, at hun bestemt ikke har tænkt sig at stoppe med at ryge.

»Nu er jeg så gammel, at det er lige meget,« lød det fra Dronningen, der har røget siden sin ungdom.

Men helt lige meget er det ikke, hvis man skal tro tidligere overlæge på Rigshospitalet og rygspecialist Tom Bendix, der medvirkede i B.T.'s podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

»Med hensyn til rygoperationer, der er der simpelthen steder i Danmark, hvor man ikke opererer rygere, fordi det går dårligere med dem end med ikkerygere. Det kan man lige så godt sige åbent her.«

Han forklarede, at rygning i den grad påvirker blodforsyningen, når man er nyopereret.

»Hos ikkerygere transporteres ilt rundt, og hvis man ryger, så tages nogle af de pladser i blodet, som skulle transportere ilt rundt. De optages af kulilte. Så der bliver sådan lidt konkurrence i de små blodkars forsyninger af forskellige væv. Det gælder også ryggens væv, som man har skåret i. Alt andet end lige, så er det lidt negativt.«

Dronningen vil efter operationen være indlagt og efter indlæggelsen venter et længere genoptræningsforløb.

Det vides endnu ikke, hvornår dronning Margrethe forventes at være klar til at gennemføre sine royale forpligtelser.

