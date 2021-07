Det er efterhånden meget længe siden, at de fleste danskere droppede DVD-skiven.

Men tiden går bare lidt langsommere på Amalienborg, og derfor er det først nu, dronning Margrethe har sendt de gamle skiver på pension.

Nu kan B.T. fortælle, at Dronningen har fået Chromecast og dermed kan streame alverdens tv-serier og film hjemme fra den royale dagligstue.

Det gør livet en del nemmere for Hendes Majestæt, der nu kan følge med i verdens gang på moderne vis. For eksempel kan hun også se Netflix-serien 'The Crown', hvis hun skulle få lyst til at følge med i sine britiske kollegaers skandaløse liv i London.

Dronning Margrethe fyldte 81 år i april. Foto: Kongehuset

Den nymodens teknologi er kommet til slottet i kølvandet på coronakrisen, hvor Dronningen – som mange andre – blev tvunget til at kommunikere med omverdenen bag skærmen.

Men sådan var det ikke før.

Det måtte tv-producent Thomas Heurlin, ejer af Impact TV, sande, da der kom besked fra hoffet om, at Dronningen gerne ville se en tv-dokumentar, han havde lavet om Grønland i 2019.

Thomas Heurlin fortalte først om den spøjse episode i B.T.-podcasten 'Det, vi taler om'.

Thomas Heurlin, dansk tv-producent, journalist, direktør og stifter af produktionsselskabet Impact TV. Foto: Thomas Lekfeldt

»Dronningen ville gerne se 'Arktisk kommando', og jeg tænkte bare, hun kunne streame den. Men den gik ikke. Vi fik besked på, at hun gerne ville have programmerne på DVD. Så måtte vi jo lave det,« siger han til B.T.

Dronning Margrethe var så glad for hjælpen med 'Arktisk kommando', at hun kvitterede med at sende en masse af prins Henriks vin fra Chateau de Cayx.

Før i tiden modtog man vingaver fra hoffet med en vis skepsis, men ifølge Thomas Heurlin er det en skrøne, at vinen er dårlig.

»Det er ikke en dårlig vin. Den smagte fantastisk, og vi drak den med det samme,« siger han og tilføjer:

Dronningen har altid haft problemer med knapper - men nu kan hun altså streame hjemme fra den royale dagligstue. Foto: HANNE JUUL

»Faktisk er jeg lidt glad for, at vi sendte de DVD'er til hende. Nu ved man jo, at de står der i et kongeligt bibliotek. Det er da også noget,« siger han med stolthed i stemmen.

Thomas Heurlin var ganske overrasket over, at streaming endnu ikke var slået igennem på slottet.

»Men jeg er da glad for at høre, at Dronningen nu kan streame alle vores programmer,« siger han.

Dronning Margrethe er kendt for at være en dinosaurus, når det kommer til moderne teknologi. Hun bruger hverken mobiltelefon eller Facebook, og i 2015 talte hun ærligt om sagen.

»Det er vældig fint for folk, der kan finde ud af det. Jeg er altså ikke særlig god til det. Og jeg er bange for, at jeg har den store fordel frem for alle andre, at jeg har rigtig mange omkring mig, som kan sørge for, at jeg ikke behøver at bryde nogen koder eller huske, hvad for en knap man skal trykke på for at få hvad ud af apparatet. Jeg har altid haft problemer med knapper,« sagde dronning Margrethe i anledningen af sin 75-års fødselsdag.