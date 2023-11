På Danmarks Radios nyhedsplatforme har man generelt undgået sagen.

Men nu er Kronprins Frederiks stund i Madrid sammen med den mexicanske model Genoveva Casanova begyndt at ramme public service-stationens satiriske udgivelser.

»Jeg forholder mig meget lidt til, hvad DR samlet gør. Jeg fokuserer på mit program. Der joker vi med de ting, som fylder i nyhedsstrømmen,« forklarer Jonatan Spang til B.T.

Hans DR-program 'Tæt på sandheden' har nemlig nu haft Kronprins Frederik og Genoveva Casanovas forhold under kærlig behandling i de to seneste udsendelser.

Først var det med et billede af en ankomsthal i en spansk lufthavn, hvor en forbløffet kronprins Frederik er blevet klippet ind sammen med et billede af Genoveva Casanova, der holder et skilt, hvor der på spansk er blevet skrevet: Min prins Frederico.

Anledningen er, at regeringen vil gøre det dyrere at flyve.

»Nu er det jo nærmest kun Kronprinsen, der har råd til at flyve til Spanien og besøge vores nye bonus-Mary,« joker Jonatan Spang i udsendelsen.

Ugen efter landede endnu en stikpille til Kronprinsen i det seneste afsnit af 'Tæt på sandheden'.

Denne gang i et indslag om, at danske unge har europarekorden i druk, samtidig med at Danmark kun er et af fem lande i EU, hvor 16-årige stadig må købe alkohol.

»Der må jeg lige minde jer om, at Europa er det der sted, hvor folk drikker rødvin om morgenen, mens de kører sorgløst rundt på deres scootere med en tændt Gauloises (saglige prins Henriks cigaretmærke, red.) under hjelmen og en lækker blondine på skødet – og det er bare vores kronprins!« lyder joken.

Hertil popper et hjemmestrikket billede af kronprinsen frem, hvor han med åbenstående skjorte er blevet redigeret ind på en scooter og har fået et glas rødvin i hånden og en bh over skulderen.

Hvad synes du om, at DR gør grin med Kronprins Frederiks forhold med Genoveva Casanova?

»Så ville jeg slet ikke kunne lave programmet«

Jonatan Spang vil dog ikke kommentere for meget på humoren i 'Tæt på sandheden' overfor B.T.

Han vil lade »programmet tale for sig selv«.

For han er vant til, at 'Tæt på sandheden' både forarger og begejstrer. Derfor har han heller ikke undersøgt nærmere, hvordan reaktionen har været på stikpillerne til Kronprinsen.

Kommunikationsekspert Anna Thygesen har dog overfor B.T. slået fast, at den dominerende holdning i befolkningen går på, at man bør lade Kronprinsen have sit privatliv i fred.

Altså noget nær det modsatte af at joke med, at Kronprins Frederik skulle have været kronprinsesse Mary utro med Genoveva Casanova.

»Jeg læser ikke alle beskeder, for hver uge er der noget, som folk er sure over og andre, der er glade for noget, jeg har sagt. Hvis jeg skulle gå op i, om folk bliver sure, ville jeg slet ikke kunne lave programmet. Så jeg forsøger at fokusere på de positive ting, som folk skriver,« forklarer Jonatan Spang.

'Er der virkelig nogen, der synes, det er rigtigt vigtigt?'

Men det er ikke kun 'Tæt på sandheden', der i DR-regi har gjort grin med Kronprins Frederiks forhold til Genoveva Casanova.

For nylig kunne man også i P3-radioprogrammet 'De 17%' høre et indslag, der påstod at bekræfte, at den danske kronprins havde været utro.

»Kongehuset vil ikke kommentere på sagen, men vi har gjort os noget af et scoop: Vi har fundet en kvinde, der kan bekræfte, at Frederik er utro – og hun har faktisk selv kysset med ham,« præsenterer værten Sofie Sytnik Jørgensen sin anonyme gæst.

Hurtigt inde i indslaget indrømmer kvinden, der er med på en telefon dog, at det altså ikke var den gifte kronprins Frederik, men bare Frederik fra en uspecificeret marketingafdeling, hun havde kysset med.

»Vi ved ikke, om kronprins Frederik er utro – Frederik fra marketing er utro,« lukker værtinden det tiltænkt humoristisk indslag.

I kommentarfeltet til indslaget, der er blevet delt på Instagram, er det dog her tydeligt, at alle ikke har taget lige godt imod joken.

'Kan man ikke lade vær med at blande sig i, hvad andre folk går og laver? Bare fordi han er adelig retfærdiggør det ikke snusen-omkring i andres personlige sager. For min skyld kan han sove med hvem han har lyst til,' skriver en Instagram-bruger.

'Er der virkelig nogen der syntes det er rigtigt vigtigt og går op i hvad ham laver. Eller er det bare noget pladre jonalisterne bilder sig selv ind,' skriver en anden.

