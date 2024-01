Den folkelighed, der har gjort Kronprinsen populær, kan potentielt udfordre ham som konge, mener B.T.s underholdningschef

Tronarvingen, der nu skal tage over fra dronning Margrethe den 14. januar, er vellidt blandt danskerne for den afslappede måde, han har forvaltet sit embede på, men det vil der være mindre plads til som konge, siger Fie West Madsen.

»Specielt ting som at tage på festival og drikke sig fuld og hygge sig er noget af det, der har gjort, at folk godt kan lide ham, fordi han virker nede på jorden. Men det bliver måske set i et lidt andet lys, når man er konge,« siger hun og tilføjer:

»Kronprinsen skal vænne sig til, at han må tone ned for de ting, han selv har lyst til, fordi der er ting, som han ikke længere kan tillade sig.«

Som eksempel peger hun på den intense pressedækning, der ramte Kronprinsen i november, efter et spansk magasin kunne publicere en række billeder af ham i selskab med en mexicansk jetset-kvinde i Madrid.

Ifølge mediet havde de to sovet sammen i hendes lejlighed, hvilket affødte rygter om utroskab.

»Det var klodset, og den slags bliver der ikke plads til mere af.«

Derudover bemærker hun, at Kronprisen i perioder har haft et »anstrengt« forhold til pressen og i flere tilfælde har »virket vred eller irriteret, når han bliver forholdt nogle ting«.

»Det er nok også noget, han skal lægge på hylden. Han skal vise det overskud, som dronningen har været kendt for. Men i og med, at han er konge, kan det også være, at han bliver ophøjet på en måde, hvor han ikke skal forholde sig til lige så mange spørgsmål.«

I det store billede er kritikpunkterne dog mindre udfordringer for den kommende konge, mener Fie West Madsen – i hvert fald hvis han formår at få styr på dem.

»Han står stærkt,« siger hun og henviser til en Megafon-måling fra december, hvori 77 procent af de adspurgte svarer, at kronprins Frederik vil blive en god konge.

Samtidig understreger Fie West Madsen, at folkelighed grundlæggende er en styrke hos de kongelige, men at balancen er vigtig – særligt for regenten.

»Man skal være ophøjet, mens folket skal kunne spejle sig i en. Den balance er altafgørende.«

Selv er Fie West Madsen overbevist om, at danskerne vil mærke generationsskiftet på tronen.

»Vi får en mand i 50'erne kontra en kvinde i 80erne. Hun har været meget optaget af kunst og finkultur, men nu vil vi få en yngre konge, der på nogle punkter er noget mere i øjenhøjde med befolkningen.«

»Royal Run er et godt eksempel,« siger hun og henviser til det årlige motionsløb, som tronarvingen har grundlagt og selv deltager i.

»I tråd med, at man gerne vil fremtidssikre monarkiet og fokusere på de yngre generationer, kan det godt være, man vil se flere eksempler på den slags initiativer.«

