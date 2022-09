Lyt til artiklen

»Giv ham lidt tid og plads.«

Sådan lyder opfordringen fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Manden, han taler om, er selvfølgelig den nye kong Charles, og anledningen, at kongen de seneste dage hele to gange er blevet fanget på video i situationer, som viser en tydeligt presset mand.

Tirsdag blev Kongen filmet, mens han underskrev en gæstebog på Hillsborough Castle nær Belfast, og lørdag skete det, da han skulle underskrive erklæringen om, at han nu officielt er konge.

Her underskriver kong Charles gæstebogen på Hillsborough Castle. Foto Niall Carson. Foto: NIALL CARSON

I begge situationer så man en tydeligt irriteret monark, hvilket har fået Twitter-brugere til at kommentere:

»Du kan ikke skjule, hvem du er. Her ser vi den ægte Charles, og hvordan han i årevis har behandlet sine tjenere.«

»Se lige, hvor forvænt kong Charles er. Han kan ikke engang flytte noget selv, men beder en tjener om at gøre det.«

»Han er mere barn end mand.«

Imens har de engelske medier, blandt andet The Guardian, noteret sig, at Charles igen taber hovedet.

Ifølge Jacob Heinel Jensen er begge dele useriøst:

»Vi skal have længere tid til at danne os et billede af kong Charles,« siger B.T.s royale korrespondent, der mener, at klippene er gode eksempler på, hvor hård dækningen af det engelske kongehus er.

Jacob Heinel Jensen B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

»Her er en mand, der sørger over sin mor, en mand der er i gang med at sætte sig i det største embede. Det er ikke så underligt, at han reagerer uhensigtsmæssigt i pressede situationer, hvor han virkelig skal performe,« siger han og mener, at situationerne mere er et udtryk for, at medierne går for langt, end at kongen går over stregen.

»De britiske medier hyrer kropssprogseksperter og mundaflæsere til at overvåge de royale. Det er arbejdsmetoder vi er uvant med i Danmark, og da jeg i den seneste uge talte med briter udenfor Windsor Castle, mødte jeg mange, der syntes, at det er useriøst af medierne.«

Ser man på en ny meningsmåling som YouGov har lavet for The Times, er den 73-årige kong Charles’ popularitet da også steget dramatisk den seneste uge.

Mens kun 31 procent af de adspurgte for seks måneder siden havde tiltro til, at Charles ville blive en god konge, tror hele 63 procent nu på, at han vil klare jobbet godt. Kun 15 procent af briterne mener, at han ikke vil være god til jobbet.

»Nogle vil mene, at det er en floskel at sige, at briterne samler sig om deres nye konge, men målingen er beviset på, at det netop er det, der er sket,« siger Jacob Heinel Jensen:

»Når man får kronen på hovedet, ændrer alt sig. Jeg tror kun, vi vil se hans popularitet stige herfra, så giv ham nu en chance.«