»Husk den eneste regel: Du skal være loyal over for denne familie!«

Prins Philip taler med store bogstaver over for prinsesse Diana i traileren til den nye sæson af Netlix' prisbelønnede serie, 'The Crown', som har premiere i denne uge.

Prinsesse Diana har mistet tålmodigheden med den kongelige familie og vil gå til pressen for at tale ud om den måde, hun er blevet behandlet på. Vi ved selvfølgelig ikke, om samtalen mellem prinsgemalen og prinsessen har fundet sted, men man kan ikke undgå at komme til at tænke på det danske kongehus.

For bare to måneder siden var der nærmest ingen paralleller mellem det britiske og det danske kongehus. De fleste gik rundt med en forestilling om, at alt var i den skønneste orden. Men vi, der følger Kongehuset indefra, vidste godt, at en stigende utilfredshed ulmede mellem Dronningen, kronprinsparret og prinseparret i Paris.

Prins Joachim er meget berørt af situationen. Foto: Bax Lindhardt

Men virkeligheden overgik alligevel fantasien.

Da Dronningen fratog prins Joachims børn prinse- og prinsessetitlerne, ramte en sand bombe det danske kongehus. En åben krig mellem Dronningen, kronprinsparret, prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra udspillede sig for åbent tæppe.

Den uskrevne regel, prins Philip taler om i 'The Crown', eksisterer nemlig også i det danske kongehus. Loyalitet betyder alt. Men prins Joachim og prinsesse Marie havde fået nok og kaldte forholdet til kronprinsparret 'kompliceret' i et interview til B.T.

Siden har Kongehuset desperat forsøgt at lukke ned for sagen. De har forsøgt at spinne historien således: Det er en privatsag, som man gerne vil håndtere internt i familien.

Dronningen, kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie mødes første gang efter krisen. Foto: Ida Marie Odgaard

Og hvem har ikke sympati for kronprins Frederik, når han siger, at han anser krisen som et privat anliggende mellem ham og hans bror? Men så enkelt er det bare ikke.

Eller det vil sige, det er det for den ene side i konflikten, nemlig den mest magtfulde. Dronningen og kronprinsparret, der har al mulig grund til at sikre sig, at konflikten ikke udspiller sig for åbent tæppe. Det er trods alt dem, der skal sørge for, at Kongehuset fremstår som en samlet enhed, og at monarkiet ikke lider permanent skade. Men argumentet om privatliv fra Kronprinsen er rent spin.

For den anden part i konflikten vil gerne have, at danskerne får indblik i, hvad det er for en kamp, de har forsøgt at kæmpe gennem et årti. De er løbet panden mod muren inde bag slottets tykke vægge, og derfor fortæller de nu åbent, hvad der foregår.

Bag kulissen har hoffets grå mænd de sidste par uger været på en af deres vigtigste missioner nogensinde. Opgaven har været svær. Midt i Kongehusets værste krise har de for enhver pris skullet sikre sig, at prins Joachim og prinsesse Marie vil komme til den sidste del af Dronningens regeringsjubilæum på Københavns Rådhus 12. november.

Prinsesse Marie siger, at forholdet til kronprinsparret er 'kompliceret'. Foto: Bax Lindhardt

Missionen lykkedes. Prinseparret fra Paris kommer, fordi deres pligtfølelse overskygger alt. Men spørgsmålet er, om de kommer af egen fri vilje, eller fordi de er blevet banket på plads og presset til det?

Sikkert er det, at alle danskeres øjne vil være rettet mod Rådhuset denne dag for at se, hvordan kronprinsesse Mary vil kigge på prinsesse Marie. Og hvordan Kronprinsen vil se på prins Joachim. Et billede siger som bekendt mere end tusind ord.

Men tag ikke fejl. Der er ingen substans i det show, vi kommer til at se. Det er en teaterforestilling, der skal overbevise danskerne om, at alt er okay. Men under den blankpolerede overflade ulmer konflikten stadig, og jeg tror bestemt ikke, vi har ikke hørt det sidste i den sag.

Prins Joachim og prinsesse Marie fortæller B.T.-journalist Jacob Heinel om deres skuffelse i forbindelse med, at børnene har fået frataget deres titler. Foto: Bax Lindhardt

Én ting er sikkert. Prinseparret forlader ikke Kongehuset.

»Vi har aldrig været i tvivl om det. Jeg håber ikke, at nogen er tvivl om det,« sagde prinsesse Marie til mig i Paris.

Spørgsmålet er så, om de får lov til at blive. Men Kongehuset gør nok klogt i at passe på. For som prinsesse Diana sagde i det berømte interview med BBC i november 1995:

»I won't go quietly. I will battle till the end.«