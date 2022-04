Ecco er en af de helt særlige danske virksomheder, der kan pryde deres logo med en krone og kalde sig 'kongelig hofleverandør'. Men virksomhedens insisteren på at være last man standing i Rusland er så rystende dumt, at det bør få Kongehuset til at kappe forbindelsen.

Forleden sagde Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til B.T., at man 'følger selvfølgelig med i, hvordan tingene udvikler sig.'

Lad os lige slå fast, hvordan tingene har udviklet sig:

Den 24. februar bankede Putins tanks ind over Ukraines suveræne grænser og startede en ny krig i Europa.

Demonstration foran Ecco på Strøget. Ukrainere demonstrere imod Ecco's fortsatte engagement i Rusland Foto: Søren Bidstrup Vis mere Demonstration foran Ecco på Strøget. Ukrainere demonstrere imod Ecco's fortsatte engagement i Rusland Foto: Søren Bidstrup

Hele verden har siden lagt Rusland på is, og du kan hverken købe BigMacs eller en grande latte fra Starbucks i verdens største land længere. Ingen iPhones, ingen Netflix, ingen Lack-reoler fra Ikea. Danske virksomheder har også stået i kø for at trække sig helt ud af det krigsførende land.

Men ikke Ecco, der 'ikke vil lade deres medarbejdere i stikken' i Rusland. I virkeligheden handler det nok mere om, at Eccos russiske forretning udgør 1,3 milliarder kroner af selskabets omsætning på 8,2 milliarder kroner. Men tilstedeværelsen kommer formentlig til at koste dem dyrt på den lange bane. Danskerne er nemlig rasende over, at Ecco bliver i Rusland.

I en ny YouGov-måling foretaget for B.T. siger 69 procent af de adspurgte, at de er 'helt enig' eller 'devist enig' i, at Ecco bør trække sig helt ud af Rusland.

Men hvis danskerne er så enige om Eccos russiske eventyr, hvorfor går Kongehuset så ikke hele vejen og dropper Ecco som kongelig hofleverandør?

Kronprinsen og Kronprinsessen har sammen med Dronningen doneret en million kroner til indsamlingen for Ukraine. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsen og Kronprinsessen har sammen med Dronningen doneret en million kroner til indsamlingen for Ukraine. Foto: Mads Claus Rasmussen

Medlemmerne af den kongelige familie har ellers markeret sig skarpt og klogt efter krigens udbrud. Dronningen, Kronprinsen, Kronprinsessen og prinsesse Marie har alle talt om krigens rædsler, og Kronprinsen har understreget, at Kongehusets sympati er med det ukrainske folk.

Så burde det heller ikke være så svært at droppe Ecco. Det ville sende et klart signal om, at man ikke kan opføre sig så tåbeligt, når man pryder sig med en dansk kongekrone. At etik og moral rent faktisk betyder noget, når man er kongelig hofleverandør.

At blive frataget titlen som 'kongelig hovleverandrør' er aldrig sket før. Derfor er det selvfølgelig heller ikke noget, man bare skal gøre fra den ene dag til den anden. Men her to måneder efter krigens begyndelse står det klart, at Eccos moralske skrupler over at blive i Rusland ikke overstiger firmaets økonomiske ambitioner.

Hvis Kongehuset smider Ecco på porten vil det således give genlyd overalt. Og måske kan det ligefrem gøre en forskel. Kronprins Frederik sagde ved krigens begyndelse, at han 'sendte de varmeste tanker til det ukrainske folk'.

Hvad betyder det at være 'hofleverandør'? En hofleverandør er en betegnelse, der kan tildeles en leverandør af varer og eller tjenesteydelser til hoffet. Udnævnelsen giver prædikatholderen lov til at benytte kongekronen sammen med prædikatet og firmanavnet på skilte, brevpapir og emballage. Prædikaterne tildeles i dag for en periode på fem år. Ved periodens udløb vurderes, om betingelserne for tildelingen fortsat er opfyldt, og en grundlæggende forudsætning er, at Hoffet fortsat køber firmaets produkter eller serviceydelser. Kilde: Wikipedia og Kongehuset

Disse smukke ord kan sagtens omsættes til handling. Alle virksomheder, der trækker en streg i sandet over for Putins regime er med til at gøre en forskel i denne grusomme tid. Lad os håbe, at det også snart går op for den grådige danske skogigant. Måske med et skub fra det danske kongehus.