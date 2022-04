Danskernes holdning giver genlyd, når man spørger dem om Ecco.

I en undersøgelse foretaget af Yougov for B.T. svarer hele 69 procent, at de er helt eller delvist enige i, at det danske skofirma burde lukke ned for forretningen i Rusland.

Siden Rusland gik i krig mod Ukraine, har det familieejede selskab nemlig holdt fast i deres 250 butikker og 1.500 ansatte i Rusland.

Det til trods for at selskabet, der er ejet af familien Kasprzak fra Sønderjylland, har oplevet massiv modstand.

Både kendte danskere og helt almindelige forbrugere taler imod skoproducenten, hvor nogle opfordrer til boykot.

B.T. kunne som de første tirsdag fortælle, at Ecco indtil videre beholder sin status som kongelig hofleverandør.

»Vi kommenterer som udgangspunkt ikke konkrete sager, men vi følger selvfølgelig med i, hvordan tingene udvikler sig,« lød den korte besked fra kommunikationschef i Kongehuset, Lene Balleby.

Forklaringen fra Ecco har hidtil været, at virksomheden ikke vil 'lade medarbejderne i stikken'.

Sidenhen har ledelsen lukket helt i, efter de ufortrødent har fortsat driften i Rusland.

B.T. har i flere uger forsøgt at få svaret uddybet fra Ecco, men det er ikke lykkedes.

Det er især på Facebook og Trustpilot, at oprørte danskere har kritiseret Ecco for ikke at forladte det russiske marked. Det har andre virksomheder som Jysk, Carlsberg og Vestas for eksempel gjort.

Ecco har været aktive i Rusland siden 1993, hvor det russiske marked stod for 1,3 milliarder kroner af selskabets omsætning på 8,2 milliarder kroner i 2020.