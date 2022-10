Lyt til artiklen

»Der har været rygter i årevis om en dårlig stemning mellem kronprinsparret og prins Joachim og prinsesse Marie, men at det nu er ude i det åbne er en helt, helt vild situation for Kongehuset. Nu kan man aldrig igen anklage medierne for at spekulere, for det står mejslet i granit. De har ikke et godt forhold.«

Sådan fortæller B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, der i disse dage er i Paris, hvor han har interviewet prins Joachim og prinsesse Marie i kølvandet på nyheden om, at deres børn fra årsskiftet mister deres prinse- og prinsessetitler.

En nyhed, der har rystet prins Joachims side af familien – og i høj grad også prinsen selv.

»Endnu engang i den her uge krakelerer glansbilledet. Der er jo efterhånden ingen mennesker, der tror på, at den her familie er en samlet flok, der har lyst til at være sammen. Det er en katastrofe for Kongehuset,« fortæller Jacob Heinel Jensen om interviewet, hvor prins Joachim og prinsesse Marie siger, at forholdet til kronprinsparret er kompliceret.

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

I hans optik klæder prins Joachim og prinsesse Marie både kronprinsparret og dronning Margrethe fuldstændig af i den her sag, hvor alt kommer frem.

Ifølge Kongehuset mister prins Joachims børn deres titler, fordi dronning Margrethe ønsker at give dem friere rammer til at skabe deres egen tilværelse.

»Men sagen er endt med at skade Kongehuset mere end noget andet før, fordi prins Joachim og prinsesse Marie får det til at virke som om, at der bliver truffet iskolde beslutninger uden hensyn. Det billede, der tegner sig nu er, at Dronningen og kronprinsparret står for et koldt Kongehus, som prins Joachim og prinsesse Marie er blevet frosset ud af.«

Og sådan har det danske kongehus ikke råd til at fremstå, påpeger Jacob Heinel Jensen.

Han understreger dog også, at der altid er to sider af en sag, men lige nu er det altså kun den ene, der har lyst til at tale. Dronningen eller kronprinsparret kan dog blive nødt til at sige noget, vurderer han.

»Jeg tror, at de er rystet herhjemme, fordi prins Joachim og prinsesse Marie virkelig ikke lægger fingre imellem.«

»Det virker som, at fordi det nu involverer børnene, så er de ikke længere så bange for at sætte ord på det, som de mener, der sker.«

Under interviewet i Paris begyndte prins Joachim at græde, da en fransk kvinde henvendte sig til parret og fortalte, at deres børn, i hendes optik, altid ville være prinser og prinsesser.

En oplevelse, der gjorde stort indtryk på Jacob Heinel Jensen, og som får ham til at stille ét spørgsmål.

»Var det virkelig så vigtigt at tage de titler fra de børn? Det har gjort så mange mennesker helt vildt kede af det, og det er virkelig svært ikke at blive påvirket af sagen.«