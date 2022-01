Fredag aften bekræfter Udenrigsministeriet, at Danmark ikke sender regeringsrepræsentanter til vinter-OL i Kina. Overfor B.T. bekræfter Kongehuset nu, at heller ikke Kronprinsen deltager, når OL begynder i Beijing om tre uger.

Beslutningen slår med syvtommersøm fast, hvorfor det var problematisk, at kronprins Frederik i 12 år var med i Den Internationale Olympiske Komité, IOC. Det siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen:

»Det er dybt paradoksalt, at Kronprinsen måske har været med til at sikre, at dette vinter OL bliver holdt i Kina,« siger han og bemærker dog, at Kronprinsen dog ikke længere er medlem af IOC.

Men kronprins Frederik deltog på den IOC- kongres, der i 2015 placerede legene i Beijing i 2022, hvor valget stod mellem Kina og Kasakhstan som værtsnation.

Kritikken haglede ned over kronprins Frederik, da han blev valgt ind i IOC. Her er han sammen med IOC's præsiden Thomas Bach og prins Albert II af Monaco. Foto REUTERS/Eric Gaillard. Foto: ERIC GAILLARD

Ingen ved, om Kronprinsen pegede på Beijing, for Kongehuset har aldrig villet oplyse, hvad han stemte. Men Kronprinsens deltagelse i kongressen fik alvorlig kritik fra blandt andre Enhedslisten og SF. Tidligere kulturminister, Uffe Elbæk, sagde dengang:

»Det er politik at sidde og beslutte værtskaber. Derfor har kronprinsen gjort sig selv unødigt sårbar ved at påtage sig opgaven.«

Ifølge Jacob Heinel Jensen udstiller sagen dengang og beslutningen om nu at boykotte OL, hvorfor Frederik aldrig burde have være medlem af IOC:

»Det er en underlig dobbeltrolle, Kronprinsen har haft som medlem af IOS og tronfølger i Danmark.«

Som medlem af Den Olympiske Komité deltog kronprins Frederik virtuelt i den 137. IOC-session den 10.-12. marts 2021. Foto: Kongehuset. Foto: Kongehuset

Som Jacob Heinel Jensen skrev i en klumme, da kronprins Frederik i sommer forlod sin plads i Den Olympiske Kommité.

»Kongehuset bør ikke blande sig i politik, men det er nok ganske umuligt at blande sig helt uden om. Alle mennesker har holdninger – også dem med blåt blod i årene. Men de kongelige bør gøre alt for at minimere synligheden af deres positioner.«

I 2009 blev kronprins Frederik til manges overraskelse medlem af IOC. Allerede dengang blev der rejst kraftig kritik, da flere mente, at det ville være svært for Kronprinsen ikke at komme til at blande sig i politik.

Men daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, (V) forsikrede, at der ikke ville opstå en situation, hvor regeringen mente et og Kronprinsen noget andet.

Men allerede i 2016 gik det galt, og Fredrik fik hård kritik, da han forud for OL gik imod den danske regerings linje og var med til at stemme for Ruslands deltagelse ved OL samme år – selvom landet var blevet afsløret i statsstøttet doping af atleterne.