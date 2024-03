»Det er farlig og uacceptabel adfærd.«

En fotograf langer i øjeblikket kraftigt ud efter en række britiske tabloidmedier, efter han er blevet beskyldt for at have manipuleret et billede, fra dengang prins Harry og hertuginde Meghan afslørede, at de ventede deres andet barn.

Det var tirsdag, at en række medier – herunder Daily Mail og The Sun – i kølvandet på sagen om et stærkt omdiskuteret familiebillede med prinsesse Kate begyndte at skrive artikler, der insinuerede, at der var blevet gjort noget ved billedet, hvor Harry og Meghan ses i deres have i 2021.

En barfodet Harry sidder i græsset, mens Meghan hviler sit hoved i hans skød og holder om sin voksende mave.

I artiklen hos The Sun lyder det helt kontant, at mediet »kan afsløre, at et tidligere valentinsdagsbillede, der blev delt for at markere Meghans graviditet med Lilibet, var stærkt manipuleret.«

»En anden baggrund med et gigantisk piletræ blev tilføjet i 2021 af deres fotografven Misan Harriman, som senere indrømmede: 'Det er utroligt, hvad man kan gøre med teknologi',« lyder det i artiklen.

Men det er ifølge den omtalte fotograf – der er ven af Harry og Meghan – ganske enkelt fuldkommen løgn.

Han har nu derfor blandt andet delt det originale billede, som han i sin tid tog. Det er dermed også første gang, at offentligheden ser billedet i farver, da det indtil nu blot har været udgivet i sort-hvid.

»Desværre har der været en artikel i Daily Mail, der siger, at jeg har indrømmet at have manipuleret med det graviditetsportræt, jeg tog af Harry og Meghan,« forklarer Misan Harriman i en video, som han onsdag delte på sin Instagramprofil:

»Tilsyneladende skiftede jeg træer og enge ud, og jeg indrømmede det i en episode af en podcast, der hedder 'Private Passions' (der kører på BBC Radio 3, red.). Det her er vanvittigt.«

I videoen forklarer fotografen, at han i podcasten, der blev optaget året efter, talte med værten – Michael Berkeley – om den teknologi, som mange fotografer benyttede sig af på det tidspunkt, da mange var under lockdown i forbindelse med coronapandemien.

Misan Harriman forklarer, at han ikke selv var til stede i parrets have, men dirigerede dem virtuelt, så de poserede på den måde, han gerne ville have dem til, før han tog billedet via en iPad.

I videoen fortæller fotografen, at Michael Berkeley under podcasten stillede ham flere 'ledende spørgsmål'.

»Det oplever jeg tit i forbindelse med Harry og Meghan, og jeg har en tendens til at undvige, ignorere, prøve at komme tilbage på sporet og sige det, jeg er der for at sige, i stedet for enhver form for intriger og sladder. Og det er præcis, hvad der skete,« siger Misan Harriman.

I videoen afspiller han derefter den del af interviewet, som visse af de britiske medier har fremhævet som bevis for hans angivelige indrømmelse af at have 'manipuleret' med parrets portræt.

»De var faktisk ikke under et piletræ, men de lå udenfor på en eng, ikke sandt – Harry og Meghan? Da du tog fotografiet af dem?,« kan man høre, at Michael Berkeley spørger.

Arkivfoto af prins Harry og hertuginde Meghan. De har sammen to børn: Sønnen Archie og datteren Lilibet. Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af prins Harry og hertuginde Meghan. De har sammen to børn: Sønnen Archie og datteren Lilibet. Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix

»De var fordybet i deres kærlighed hjemme i deres have, komfortable, fejrede ny glæde, nyt liv, med styrke til at håbe på lys i livet, efter et sådant tab, som de gik igennem med en spontan abort. Så det var virkelig et særligt glædeligt billede for at fejre selve livet,« kan man høre, at Misan Harriman svarer med henvisning til den spontane abort, som Meghan blev ramt af sommeren forinden.

I den video, han har delt, undrer han sig over, hvordan den udtalelse kan ende med, at han angiveligt har indrømmet at have manipuleret med billedet.

»Det er lumsk og virkelig farlig journalistik. Enhver omtale af enge og piletræer kom fra den person, der lavede interviewet, ikke fra min mund. Jeg gjorde mit bedste for at ignorere det og fokusere på det, jeg ville tale om,« forklarer fotografen.

Han kritiserer videre især Daily Mail:

»At se en artikel, der siger, som om det er ren fakta, at jeg gjorde noget, jeg ikke gjorde, er ekstraordinært for mig. Og så at forsøge at flette det sammen med det aktuelle nyhedsbillede er bare tragisk at se,« siger Misan Harriman, som slår fast:

»Det var en virtuel optagelse, som jeg lavede på en iPad, en iPad med otte megapixel. Det eneste, der blev ændret, var den sort-hvide farvekvalitet. Det var det hele.«

Til det originale billede af Harry og Meghan, som han efterfølgende har delt, skriver han:

»Ingen træer eller enge blev flyttet eller byttet ud, dette er billedet direkte fra kameraet.«

Han tilføjer derudover:

»Det er også et Jacaranda-træ (også kendt som palisandertræ, red.), ikke et piletræ.«

Efter Misan Harriman har offentliggjort sin forklaring, har Daily Mail rettet i sin oprindelige artikel af sagen.

I bunden af den opdaterede artikel står der nu:

»Denne artikel er en revideret version af en tidligere publikation, som hævdede, at Misan Harriman digitalt havde ændret sit fotografi af Sussex-parret. Harriman har siden præciseret, at selvom det blev foreslået ham i et interview til BBC Radio 3, har han ikke redigeret fotografiet ud over at ændre farven til sort/hvid.«

Debatten om billedet er kommet i kølvandet af, at et billede af Storbritanniens prinsesse Kate og hendes tre børn har trukket overskrifter, fordi der opstod mistanke om, at billedet, der søndag blev offentliggjort, var manipuleret.

Siden har Kate selv i et opslag på det sociale medie X forklaret sagen med, at hun er amatørfotograf, og at hun selv af og til redigerer billeder.

»Som mange amatørfotografer eksperimenterer jeg af og til med at redigere. Jeg vil gerne udtrykke min beklagelse for enhver forvirring, som familiefotografiet, vi delte i går, måtte have forårsaget,« skrev Kate.

Mistanken om manipulation fik en række nyhedsbureauer til at trække billedet tilbage, og en fotoekspert har til B.T. kaldt sagen for 'dybt problematisk og mega pinligt'.