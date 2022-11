Lyt til artiklen

Fredag havde Benedikte Thoustrup nok at fejre.

Prins Nikolais kæreste inviterede nemlig sammen med influenceren Mette Marie Lei Lange til reception for et nyt samarbejde mellem deres to virksomheder.

Det annoncerede Mette Marie Lei Lange i to opslag til sine knap 70.000 Instagram-følgere.

»Vi havde inviteret venner, samarbejdspartnere, influenter og andet godtfolk til kanapeer, kager, kaffe, hvidvin, cola og cocktails! Rigtig mange blev hængende hele eftermiddagen, stemningen var simpelthen så god,« jublede den 49-årige influencer.

På billederne, hun har delt fra receptionen på københavnske Restaurant Delphine, kan man se, at også prins Nikolai og hans mor, grevinde Alexandra, var blandt de deltagende, der var mødt op for at støtte det nye samarbejde.

Blandt de mange velkendte ansigter havde Mette Marie Lei Lange også selv selskab af sin ægtemand, skuespilleren Jon Lange.

Den 49-årige influencer har for nylig startet sin egen virksomhed, der sælger hårprodukter til kvinder med gråt eller grånende hår.

Benedikte Thoustrup derimod ejer sammen med sin far, Anders Thoustrup, virksomheden BénéSoie, der sælger bæredygtige accessoires til håret, såsom hårbånd, hårklemmer og kasketter.

Prins Nikolai sammen med kæresten Benedikte Thoustrup, som også er student fra Herlufsholm Skole, hvor de mødte hinanden. Foto: Tæt På/MEGA Vis mere Prins Nikolai sammen med kæresten Benedikte Thoustrup, som også er student fra Herlufsholm Skole, hvor de mødte hinanden. Foto: Tæt På/MEGA

Det nye samarbejde mellem Benedikte Thoustrup og Mette Marie Mei Lange består således i en række kombinerede julegavesæt med både hårprodukter og hårklemmer til gråt hår.

Tidligere i år offentliggjorde Benedikte Thoustrup det første årsregnskab for BénéSoie, der viste et »tilfredsstillende« overskud på omtrent 100.000 kroner.

Til daglig studerer hun sammen med prins Nikolai på Copenhagen Buisness School.

Og det var ikke kun til fredagens reception, at Benedikte Thoustrup fik støtte fra sin royale kæreste. Prins Nikolai har nemlig flere gange brugt sine talenter som model – omend diskret på Instagram-opslag – for BénéSoies kasketter.