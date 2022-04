Prins Nikolais kæreste Benedikte Thoustrup har fået godt gang i sin egen forretning.

Udover at studere på Copenhagen Business School, ligesom prins Nikolai, har hun det sidste års tid også solgt hårbånd og klemmer, der giver naturlige krøller.

Hendes hårbåndsfirmaet hedder Béne Soie.

Hun driver det sammen med sin far Anders Thoustrup, og de kan nu præsentere deres allerførste årsregnskab - endda et positivt af slagsen.

Prins Nikolai med sin kæreste, Benedikte Thoustrup. Vis mere Prins Nikolai med sin kæreste, Benedikte Thoustrup.

Se og Hør var først opmærksom på årsregnskabet, men da det er offentligt tilgængeligt, kan B.T. også konstatere, at Béne Soie kommer ud af sit første leveår med et overskud på lige over 100.000 kroner.

I ledelsesberetningen lyder det: 'årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende'.

Firmaets egenkapital lyder lige pt. på cirka 140.000 kroner og Benedikte Thoustrup har i samme forbindelse hverken hævet løn eller udbytte.

Prins Nikolai og Benedikte Thoustrup mødte hinanden, da de gik i gymnasiet sammen på Herlufsholm Kostskole ved Næstved.

Benedikte Thoustrup kommer fra Randers. Vis mere Benedikte Thoustrup kommer fra Randers.

Siden er de som nævnt fortsat videre sammen på Copenhagen Business School, og efter et semester i Paris skal prins Nikolai snart gøre sin bachelor færdig i København.

Ligesom prins Nikolai er Benedikte Thoustrup desuden også begyndt at arbejde som model, så de følges for tiden ad på flere parametre.

Seneste nyt omkring prins Nikolai er, at han for tiden forsøger at få solgt sin lejlighed i det indre København.

Han satte den oprindeligt til salg i september 2021 for lige under 5,5 millioner kroner, men for nylig røg prisen ned på 5.250.000 kroner.

Han gav selv 4.1 million kroner for lejligheden tilbage i november 2019.

Hør ugens seneste udgave af B.T.s podcast 'Det vi taler om':