Helt op til sidste uge var der fortsat voldsom debat om Annette Heick og Rasmus Paludans uoverstemmelser på årets Folkemøde.

Men Annette Heick selv har ikke skænket mange tanker efterfølgende til det omdiskuterede sammenstød.

»Det går vi så dejligt glip af. Det har fyldt absolut ingenting hjemme hos os. Vi ser ikke netaviser, og vi er ikke på de sociale medier, så det har kun været sms'er fra et par venner, der har spurgt, om jeg er okay,« forklarer Annette Heick, da B.T. møder hende og ægtemanden Jesper Vollmer på årets Roskilde Festival.

Hele Folkemøde-affæren startede som bekendt med, at Stram Kurs-politikeren råbte ude foran parrets bornholmske restaurant Rå under Folkemødet, mens de havde gæster fra 'øverste, øverste, øverste hylde'.

Annette Heick og Jesper Vollmer ankommer, da Røde Kors-ambassadører fra Klub 10 og Klub 100 mødes på Ragnarock i Roskilde, lørdag den 1. juli 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Annette Heick og Jesper Vollmer ankommer, da Røde Kors-ambassadører fra Klub 10 og Klub 100 mødes på Ragnarock i Roskilde, lørdag den 1. juli 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Annette Heick måtte dog efterfølgende høre mest for sammenstødet.

Særligt for hendes beskrivelse af de fornemme gæster – og ikke mindst da hendes forklaring om, hvordan hun fik politiet til at smide Rasmus Paludan væk, viste sig ikke at holde stik.

Men det bekymrer hverken hun eller hendes mand Jesper Vollmer sig om.

»Det er hypet op på en tosset måde, det er jo en ikke-historie, der er ikke noget at dykke ned i for os,« siger kendiskokken.

»Og alt det der med retorikken bagefter med hvem sagde hvad, og hvem har lov til hvad – det er en ikke-historie.«

Parret har da også fået lov til at slippe for Rasmus Paludan efterfølgende, for han har ikke kontaktet dem yderligere.

»Det er ligesom med banditten i skolegården. Man skal bare vende ryggen til og lukke af for det, for begynder man først at bokse og sige ting tilbage, så går det jo galt,« mener Jesper Vollmer.

»Så han skal bare ties ihjel!«