2023 bød på den ene varmerekord efter den anden med både ekstrem tørke og store oversvømmelser.

Det voldsomme vejr får 'store konsekvenser' – også fremadrettet – advarer en ekspert.

Konsekvenser for den globale handel:

»Det seneste år har været karakteriseret ved usædvanligt mange tilfælde af ekstremt vejr, som har haft store konsekvenser for handelsruterne. Rederiernes virkelighed er blevet mere uforudsigelig, og udfordringerne bliver formentlig ikke mindre den kommende tid,« siger Allan Larsen, professor i ledelse af forsyningskæder og logistik ved DTU til Børsen.

Tag blot Rhinen som eksempel.

Vandstanden i den store flod, som er et vigtigt knudepunkt for handlen i det centrale Europa, var i august så lav på grund af ekstrem tørke, at fragtskibene flere steder ikke kunne sejle på floden.

I november var situationen den stik modsatte, men konsekvensen nogenlunde den samme.

Her var vandstanden i Rhinen steget så meget i det sydlige Tyskland, at fragtskibene i mange tilfælde heller ikke kunne komme frem.

Også sejladsen på Panamakanalen, som forbinder Stillehavet med Atlanterhavet via Det Caribiske Hav og er en af verdens vigtigste søfartsruter, er udfordret af det ekstreme vejr.

Tørke og lav vandstand har betydet, at færre skibe end normalt kan passere Panamakanalen, hvor containerskibe i sommer måtte vente i kø i helt op til to uger for at komme igennem.

Mississippifloden i USA og Yangtzefloden i Kina har også været ramt af historisk lave vandstande i år.