Vips. De er væk.

MobilePay har i denne uge påbegyndt en oprydning i deres systemer, der betyder, at ældre anmodninger – hvor man beder andre om at overføre et givent beløb – bliver slettet.

Kun anmodninger, der er højst en uge gamle, får lov at blive liggende i betalingsappen. Og sådan bliver det også permanent fremover.

»Nu har vi snart 11 år på bagen, og det er klart, er der ligger nogle meget gamle anmodninger i systemet,« siger MobilePays landechef i Danmark, Anette Bøje, til B.T.:

Anette Bøje er landechef for MobilePay i Danmark. Foto: Vipps MobilePay Vis mere Anette Bøje er landechef for MobilePay i Danmark. Foto: Vipps MobilePay

»Nu rydder vi op en gang for alle og også baseret på, hvad vi ser i dag: At de fleste er gode til at få afregnet deres anmodninger med det samme.«

B.T. fortalte tidligere i dag om ændringen, der trådte i kraft fra mandag.

Og Anette Bøje understreger, at brugere derfor skal gensende de anmodninger, der er mere end syv dage gamle, hvis man endnu ikke har fået pengene.

Hvilket man dog også vil få en notifikation om.

At MobilePay er blevet fusioneret med norske Vipps, så det nordiske selskab nu har betalingsapper i både Danmark, Norge og Finland, er hovedårsagen til, at der nu kommer en tidsfrist på kun syv dage til reagere på anmodninger.

Ifølge Anette Bøje skal alle brugere således samles på en »fælles nordisk teknisk platform«.

Rent praktisk bliver sådan en flytning lettere, når historik som ældre anmodninger ikke ligger og fylder i databagkataloget.

»Men vi har også gode erfaringer med det fra de andre lande. I Norge og Finland er det også syv dage, og det vælger vi at gøre fælles på tværs af vores markeder,« siger Anette Bøje:

Er det en god ide med en frist på kun syv dage, inden en anmodning i MobilePay udløber?

»Så det er den samme løsning, vi også får i Danmark.«

På MobilePays Facebook-side har flere brugere brokket sig over ændringen i appen. Hovedsageligt med den begrundelse at det som regel kan være af økonomiske årsager, at man ikke får betalt inden for syv dage.

Til det siger landechefen for MobilePay:

»Ja, nogle er lidt længere om det, og for dem bliver det selvfølgelig lidt mere smertefuldt i øjeblikket, men grundlæggende tror vi på, at man skal få afregnet sine ting, mens det er nogenlunde frisk i erindring,« lyder det fra Anette Bøje.

Men hun lover også, at de syv dages frist på anmodninger ikke er helt og aldeles endegyldig.

»Nu gør vi vores erfaringer med de syv dage, og så vurderer vi, om der fremadrettet skal ændres på setuppet,« siger Anette Bøje.

Det er ikke helt på plads, hvornår den nye MobilePay-app bliver lanceret. Men det bliver »tidligst fra 12. marts«, lyder det videre.