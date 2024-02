Hvis du har bemærket, at noget er anderledes i MobilePay, så er den god nok.

Fra mandag i denne uge er der således indført en afgørende ændring i betalingsappen, som gælder for de såkaldte 'anmodninger'.

Og samtidig skulle alle anmodninger, der mandag var ældre end syv dage, faktisk allerede være blevet slettet af MobilePay samme dag.

Det blive også tidsfristen fremover.

Denne besked dukker i disse dage op, når man går ind i MobilePayappen. Foto: Screenshot Vis mere Denne besked dukker i disse dage op, når man går ind i MobilePayappen. Foto: Screenshot

Altså vil en anmodning udløbe efter bare syv dage – i modsætning til tidligere hvor de bare kunne ligge til evig tid, hvis man ikke reagerede på dem.

Og hvorfor så det?

'Snart lancerer vi en ny MobilePay-app, og derfor er vi begyndt at rydde lidt op,' som det lyder i en popup-besked, der møder brugeren, når man går ind i betalingsappen.

MobilePay har også gjort opmærksom på ændringen andre steder, på Facebook og på sin hjemmeside.

Er det en god ide med en frist på syv dage, inden anmodninger udløber?

Eksempelvis på Facebook er der flere brugere, der brokker sig over fristen på kun syv dage, inden en anmodning igen forsvinder:

'Det er virkelig en dårlig idé. Jeg har svært ved overhovedet at finde en god grund.'

'Det er da en virkelig dårlig idé. Der kan ofte godt gå over en uge på grund af lavvande i kassen hos den anmodede.'

'Nogle gange har man for eksempel ikke pengene til at betale lige med det samme, og venter sjovt nok på, at man får løn med udgangen af måneden.'

Det er dog ikke sikkert, at de syv dage er helt urokkeligt.

For på sin hjemmeside, lyder det fra MobilePay:

'Anmodninger vil i den nye MobilePay-app, som vi snart lancerer, udløbe efter syv dage. Vi anerkender, at det er en kort varsel. Vi undersøger muligheden for at justere dette i fremtiden.

B.T. forsøger at få en grundigere forklaring fra MobilePay i forhold til ændringen.