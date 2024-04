Sammen med sommertiden følger en forandring i, hvordan du skal opføre dig, hvis du gerne vil undgå at smide penge ud af vinduet.

For efter urene er blevet stillet om, skal man ændre, hvornår man bruger el – hvis altså man gerne vil undgå en unødigt høj regning.

Det skriver Børsen.

Fra 1. april kan du nemlig ikke længere regne med, at det er billigst at bruge strøm om natten. Faktisk tværtimod.

Hvis du i sommerhalvåret vil spare på elregningen, skal du nemlig bruge strøm i de tidlige eftermiddagstimer – og allerhelst i weekenden.

Det siger Henrik Møller Jørgensen, indehaver af elprisprognosetjenesten 'Grønnere Elforbrug' til Børsen.

»Den korte besked er, at hvis du vil spare penge, så skal du nu til at bruge strømmen midt på eftermiddagen i weekenderne,« siger han til mediet.

Der er to årsager til, at danskernes elforbrugsvaner skal vendes på hovedet, hvis altså man gerne vil spare penge.

Dels overgår elnetselskaberne til sommertariffer, hvilket betyder at prisen for at få transporteret strøm stort set bliver halveret i morgen- og aftentimerne.

Dels skyldes det, at solenergi er blevet en stor spiller på det europæiske energimarked. Og på grund af den ekstra el, der bliver produceret i de timer, hvor solen står højest på himlen, bliver prisen på el altså lavere netop her.

Generelt er elforbruget lavere i weekenden end i hverdagene. Hvis du derfor vil være sikker på at få el til en lav pris, giver det altså mening at planlægge din tøjvask til weekendens tidlige eftermiddagstimer, lyder det fra eksperten til Børsen.

Hvis du vil være ekstra sikker på at spare penge på dit elforbrug, kan du følge din personlig elpris i B.T.s live beregner her:

Live: Tjek din personlige elpris time for time her.

Vil du have flere tips til hvordan du kan spare penge i din hverdag? Lyt til B.T.s forbrugspodcast 'Spar Kassen' her, eller hvor du lytter til podcast: