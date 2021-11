»Kommunalpolitik er usexet, så jeg er nærmest skabt til det.«

Det er en af de lidt usædvanlige scorereplikker, som mere end 100 odenseanere allerede har swipet til højre på, på dating-platformen Tinder.

»Nogle vil måske mene, at det ikke er min bedste kampagneidé,« griner Nicolai Busch Bæhrenz, der er byrådskandidat for Venstres Ungdom i Odense.

Den unge venstremand påstår dog, at hans datingprofil ikke skal bruges til at finde nye søde bekendtskaber.

Her kan du læse, hvad byrådskandidat Nicolai Busch Bæhrenz prøver at lokke stemmer ud af folk med. Vis mere Her kan du læse, hvad byrådskandidat Nicolai Busch Bæhrenz prøver at lokke stemmer ud af folk med.

»Vi søger kun uforpligtende stemmer,« siger kandidaten med et glimt i øjet. Han stiller op til kommunalvalget for første gang.

Den unge kandidat har oprettet en Tinder-profil med det formål at snakke med vælgere, fortæller han. Ifølge ham gider ingen af hans kernevælgere nemlig at diskutere politik på Facebook, hvor debatten er for voldsom.

Indtil videre har 10 af hans matches på datingappen skrevet til ham. Og ifølge politikeren, så er det samtaler om politik, som de unge aldrig var stoppet i gågaden for at snakke med, hvad han selv kalder en, ‘Venstre-jakke’ om.

»Det er også langt federe, at man her kommer i enerum med sine vælgere, og de føler, der er et privat rum, hvor de kan spørge om alt. Det er fedt at opleve, at de unge mennesker har lyst til at snakke politik. Om det så sker på Facebook eller Tinder, det rager mig faktisk et vist sted,« siger ungdomspolitikeren.

Det er blandt andet letbanen og kandidatens valgplakater, som han indtil videre har skrevet frem og tilbage med sine matches om. Han forstår godt, hvorfor de unge ikke gider være på Facebook.

»Der er et lavt niveau inde på Facebook, hvor de fleste unge nok føler, at det er middelaldrene mennesker, der råber hinanden i hovedet uden at lytte,« siger Nicolai, der også forklarer, at hans opslag derinde næsten aldrig får feedback fra hans unge kernevælgere. Kun 'sure ældre mennesker.'

Men nogle vil måske også mene, at det er en lidt plat måde at føre valgkamp på?

»Jeg kan da også godt være bange for, at det bliver opfanget sådan, men min politik er fuldstændig den samme. Og så har vi altså også et ansvar for at kommunikere på en måde, så de unge gider at lytte og tage aktivt del i kommunalvalget.«