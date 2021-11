»Excuse my french. Det var satans, tænkte jeg.«

Ordene faldt fredag eftermiddag fra Johnny Killerup, der blot en time forinden stod med bredt smil og åbne arme og bød velkommen til Liberaternes nye valgbutik i Paradis-butikken i Mageløs i hjertet af Odense.

Men et opkald fra Paradis' hovedkontor forvandlede meget hurtigt smilet til panderynker hos spidskandidaten fra Liberaterne.

Valgplakaterne var nemlig allerede hængt op i ruderne. Planen var lagt. Den nye valgbutik skulle vises frem. Men så skete det, der ikke måtte ske.

Johnny Killerup og resten af Liberaterne har betalt dyre lærepenge for en misforståelse. Vis mere Johnny Killerup og resten af Liberaterne har betalt dyre lærepenge for en misforståelse.

»Paradis' hovedkontor har ikke ønsket at involvere de lokale isbutikker. Der har åbenbart været en miskommunikation mellem den lokale franchisetager og hovedkontoret,« lyder det fra en ærgerlig Johnny Killerup.

Byrådskandidaten forklarer, at de ellers har haft aftalen godkendt og på plads i tre dage. Men at der så åbenbart alligevel har kunnet opstå misforståelser.

»Vi havde en aftale med den lokale franchisetager om at bruge lokalerne, men franchisetageren har så fået besked fra hovedkontoret, at det må man ikke,« siger Johnny Killerup.

Det er ikke første gang, han oplever modstand i valgkampen.

»Jeg har fået så mange slag i den her valgkamp på den ene eller anden eller tredje måde. Først blev jeg smidt ud af et parti. Så er der ballade med den ene og den anden. Der er erhvervsfolk, der får mærkelig kuller midt i valgkampen. Jeg har taget nogle slag, og det her er det mindste af dem alle,« siger han og fortsætter:

»Det er jo kun penge. Kampen fortsætter.«

Hvor mange penge har du mistet på det her?

»10.000 kroner.«

Efter et opkald fra Paradis Is blev det hele fjernet. Valgbutikken eksisterede i under en time. Vis mere Efter et opkald fra Paradis Is blev det hele fjernet. Valgbutikken eksisterede i under en time.

B.T. har kontaktet Paradis for at få en kommentar på sagen.

»Vi, på hovedkontoret, har ikke været bevidste om at en franchisebutik, som holder vinterlukket, har været brugt til lokalpolitiske aktiviteter,« skriver Paradis i et skriftlig svar.

Og fortsætter:

»I Paradis tillader vi ikke, at lokalerne bliver brugt til andet end at drive en Paradis-butik, selvom den er vinterlukket. Vi har derfor øjeblikkeligt lukket ned for aktiviteten i butikken i Odense samt italesat overfor vores franchisepartner, at vi ikke bruger vores butikker til politiske aktiviteter.«

Tilbage hos Johnny Killerup er de værste panderynker forsvundet efter et par telefonopkald.

»Nu flytter vi længere ned ad Vestergade. Vi kommer til at stille op foran Phi Mo og har vores base derfra. Vi kommer stadigvæk til at gå rundt i gaden,« forklarer han og fortsætter:

»Vi er hele tiden i bevægelse, og vi har stadig vores valgbutik i Tarup Centeret.«

Johnny Killerup understreger, at på trods af den manglende valgbutik i Paradis' lokaler vil man forsat være synlig.

»Næste weekend har vi champagne-is. Både for at fejre valget og min fødselsdag. Det bliver på lørdag i gågaden fra Johnny Killerup og Liberaterne,« siger han.

»Det her er stadig politik i øjenhøjde. Vi kommer ikke til at sove. Jeg skal ud og fejre J-dag i aften. Vi kan ikke bare sidde derhjemme. Vi skal ud og trykke folk i hænderne.«