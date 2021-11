Efter tyve minutters debat på Radio LOUD, så fik Pia Kjærsgaard nok, lagde headsettet på bordet og udvandrede fra studiet.

»Ved du hvad? Det gider jeg simpelthen ikke høre på det her,« sagde Pia Kjærsgaard, der var gæst i programmet Kogepunktet med Filiz Yasar på Radio LOUD, hvorefter hun forlod studiet.

Pia Kjærsgaard var i debat med Radikales kandidat til Borgerrepræsentationen i København, Jino Victoria Doabi. Debatten handlede om, at Dansk Folkeparti mener, at hvis man skal have lov at stemme til danske kommunalvalg, så skal man være dansk statsborger.

I dag er reglerne sådan, at det alene er til folketingsvalg, at man skal være dansk statsborger. Til kommunalvalget skal man have opholdstilladelse i Danmark og have været bosat her i mindst fire år.

Pia Kjærsgaard, da hun hjælper byrådskandidat Nickolai Hamann fra Dansk Folkeparti og fører valgkamp sammen med ham og de øvrige lokale kandidater på Axeltorv i Næstved lørdag den 30. oktober 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Jeg må bare sige, at det her i den grad har været en debat, hvor ordstyreren har afbrudt, min meddebattør har afbrudt, og det synes jeg bare ikke er i orden,« sagde Pia Kjærsgaard.

Hører man programmet, så må man medgive at Pia Kjærsgaard ofte bliver afbrudt, når hun taler. Jino Victoria Doabi mener ikke, at hun har gjort noget forkert.

»Jeg rettede bare på Pia Kjærsgaard, når hun sagde noget forkert eller noget, hun ikke kunne dokumentere. For eksempel at der ifølge hende er en masse i byrådene, der ikke kan tale dansk,« siger Jino Victoria Doabi.

»At hun bliver sur og går, kan jeg ikke gøre noget ved. Men jeg blev enormt ked af, at hun sagde direkte til mig, at jeg ikke burde have stemmeret eller have lov at stille op til kommunalvalget. Det er helt absurd, at en tidligere formand for Folketinget siger den slags,« siger Jino Victoria Doabi, som bagefter grædende forlod studiet.

Jino Victoria Doabi var i debat med Pia Kjærsgaard, da Dansk Folkepartis tidligere leder udvandrede.

Pia Kjærsgaard mener, at det var en amatøragtig debat, som hun ikke orkede at deltage yderligere i.

»Jeg synes det var helt grotesk. Jeg blev afbrudt hele tiden, og hele debatten blev slet ikke styret. Jeg havde travlt og besluttede mig for at gå,« siger Pia Kjærsgaard.

Jino Victoria Doabi mener jo, at du gav udtryk for ting, som var »absurd for en tidligere formand for Folketinget«?

»Jamen, det må hun jo så sige. Jeg synes, at hvis man ser interviewet, så tænker man nok sit,« siger Pia Kjærsgaard.

Du kan høre hele programmet her.