Det er ikke ualmindeligt, at unge mennesker bliver fristet til at tage en pirattaxa fremfor en lovlig en af slagsen for at spare penge.

Men det kan ende med at blive en rigtig dyr fornøjelse, advarer Københavns Politi nu. Sagen er nemlig, at flere oplever at få deres kreditkort misbrugt efterfølgende, og derfor kommer politiet nu med en klar opfordring:

»Vi vil kraftigt opfordre til, at man ikke benytter sig af pirattaxaer, som både er ulovlige og – som vi har set på det seneste – indebærer en risiko for, at man får sit kreditkort stjålet,« siger politikommissær Nicklas Poulsen, leder af tyverisektionen i Københavns Politi.

Københavns Politi er i skrivende stund i færd med at efterforske et ukendt antal sager med misbrug af kreditkort.

Og fælles for flere af disse sager er, at det er unge mænd i alderen 18 til 35 år, det er gået ud over.

Misbruget af kreditkortene er sket, da turen i pirataxa skal betales. Her har de unge mænd nemlig benyttet en dankortterminal i bilen, og når de har forsøgt at betale, er deres kode blevet afluret.

Samtidigt har betalingen slået fejl og gerningsmændene, der sidder i bilen, har skabt forvirring og stjålet kreditkortet uden passageren har opdaget det.

Dagen efter er det blevet tydeligt for flere af de unge mænd, der har været udsat for tricket, at de bestemt ikke har sparet penge på privattaxaen. Tvært i mod er flere af de forurettede blevet frastjålet relativt store beløb.

Politikommissær ved Københavns Politi, Nicklas Poulsen, har derfor en simpel opfordring:

»Hvis du skal hjem fra en bytur, så tag en autoriseret taxa, benyt offentlig transport eller lav en aftale med en ven eller et familiemedlem, som kan hente dig,« siger Nicklas Poulsen.