Under torsdagens byrådsmøde i Aalborg Kommune er et ordentligt stormvejr blevet italesat.

Ikke det stormvejr, der er udenfor. Men en heftig kritik, der netop er blevet rettet mod den kommunale top i byrådssalen i Aalborg.

I Venstre er man nemlig mildt sagt utilfreds over den budgetproces, der har udspillet sig bag rådhusets vægge. Det har Venstres gruppeformand i Aalborg, Mads Sølver Pedersen, sagt i sin tale på et byrådsmøde.

»Processen har været skrækkelig og på mange måder noget af det værste, jeg har oplevet i min tid i byrådet.«

Gruppeformanden er utilfreds med, at kommunens ni medlemmer i magistraten, herunder borgmester Thomas Kastrup Larsen (S), i dagene 31. august og 1. september havde lagt både drifts- og anlægsbudgettet uden at inkludere de andre 22 medlemmer i byrådet.

Ifølge Venstre er det normal procedure, at magistraten udstikker nogle overordnede linjer, hvorefter byrådsmedlemmerne så er med til at lægge budgettet på vegne af de udvalg, der repræsenteres.

Men denne gang blev medlemmerne holdt fuldstændig udenfor, mener Mads Sølver Petersen.

»Stor var forundringen og skuffelsen, da den udvidede magistrat efter mange timer dukkede op for at proklamere, at de nu havde lavet både drifts- og anlægsbudgettet, og medlemmerne kunne gå til orientering i de enkelte udvalg.«

»En fuldstændig tilsidesættelse og latterliggørelse af de menige byrådsmedlemmer,« siger gruppeformanden.

Gruppeformanden er især kritisk med tanke på, at byrådsmedlemmerne tog fri fra deres civile arbejde i forbindelse med budgetdrøftelserne, der den kommende tid skal lægges for årene 2022 til 2025.

Mads Sølver Pedersen var ikke selv til stede i dagene, da han var influenzaramt.

»Men alt, hvad jeg mødte ind til næste dag, var frustrerede kolleger, som følte sig sat udenfor,« siger han i sin tale.

Mads Sølver Pedersen sig dog også, at der overordnet er lagt et godt budget.

Budgetterne er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, men skal forhandles frem mod 14. oktober.

B.T. følger budgetforhandlinger og afventer, om der kommer en kommentar fra medlemmerne i magistraten. Du kan følge med i byrådsmødet øverst i artiklen.