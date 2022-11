Lyt til artiklen

Flertallet bag en advokatvurdering i minksagen er på rystende grund, og det får nu lederen af Nye Borgerlige, Pernille Vermund, til at presse på for, at advokatvurderingen kommer.

Ifølge mediet Nordtinget vil Vermund fremsætte et beslutningsforslag om, at Folketinget bestiller en uvildig advokatvurdering af ministrenes juridiske ansvar i minksagen – og det skal gerne ske, inden der er dannet en ny regering.

»Jeg har en lille frygt for, at der er nogle partier, som sagde en ting før valget, som måske kunne finde på at sige noget andet, hvis de bliver tilbudt en ministerbil eller to,« siger Pernille Vermund til B.T.

Formålet med advokatvurderingen er at undersøge om fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) og tidligere fødevareminister Mogens Jensen kan blive dømt ved en rigsret.

Det var advokaterne Henrik Høpner og Morten Schwartz Nielsen, der præsenterede resultaterne af en advokatvurdering bestilt og betalt af Nye Borgerlige. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Det var advokaterne Henrik Høpner og Morten Schwartz Nielsen, der præsenterede resultaterne af en advokatvurdering bestilt og betalt af Nye Borgerlige. Foto: Ida Marie Odgaard

En konklusion, som en anden advokatundersøgelse, der var bestilt og betalt af Nye Borgerlige, nåede frem til tilbage i september. Vermund forventer dog ikke, at en ny advokatvurdering vil nå frem til samme resultat.

»Jura er ikke en eksakt videnskab. Jeg mener dog, at når man har en advokatvurdering, der når frem til, at Mette Frederiksen kan dømmes i en rigsret, så synes jeg, det kun er rimeligt, at man får lavet en uvildig advokatvurdering,« siger Pernille Vermund.

Det var også en plan, som en samlet blå blok, Moderaterne og Alternativet under valgkampen bakkede op om og gik til valg på. Men efter stemmerne er talt op, er de første revner i flertallet begyndt at vise sig.

Siden valget har Alternativet lavet et par kovendinger i spørgsmålet om en uafhængig advokatvurdering, og ifølge partiets politiske ordfører, Torsten Gejl, vil der gå nogle uger, før partiet gør holdningen op.

Også hos Moderaterne er der tavshed omkring minkspørgsmålet.

»Vi udtaler os ikke om minksagen, mens der pågår regeringsforhandlinger,« siger Jakob Engel-Schmidt, der er politisk ordfører for Moderaterne.

Hos Venstre har piben også fået en anden lyd. Under valget sagde Jakob Ellemann-Jensen (V) igen og igen, at der »skal« laves en advokatvurdering, men efter mandagens regeringsforhandlinger er en advokatvurdering noget, man »kan« lave.

»Vi har behov for, at der er et værdigt punktum for den sag. Og der synes jeg, at en advokatvurdering kan være en naturlig måde at få sådan en afslutning på,« siger Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.

Nye Borgerliges Pernille Vermund er ikke i tvivl om, at en advokatvurdering indgår som et element i regeringsforhandlingerne. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Nye Borgerliges Pernille Vermund er ikke i tvivl om, at en advokatvurdering indgår som et element i regeringsforhandlingerne. Foto: Ida Marie Odgaard

Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance oplyser til B.T., at man fortsat bakker op om en advokatvurdering bestilt af Folketinget, mens De Konservative og Dansk Folkeparti ikke er vendt tilbage på avisens henvendelse.

Hos Nye Borgerlige lyder meldingen, at man vil fremsætte forslaget så hurtigt som overhovedet muligt. Til Nordtinget oplyser partiet, at forslaget er ved at blive formuleret for at blive placeret i procedurerne og kalenderen i Folketinget.

Vermund håber, at partierne vil stå ved deres ord.

»Ellers er det snyd og bedrag over for vælgerne. Vi kommer i hvert fald ikke til at veksle vores valgløfter til ministerbiler,« slutter hun.