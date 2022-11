Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pernille Vermund sætter nu flere ord på dramaet i Nye Borgerlige.

I et nyhedsbrev skriver hun nu, at sagen om Mette Thiesen og hendes kæreste, der ved flere lejligheder har optrådt truende, nu er blevet så alvorligt, at det kan blive nødvendigt at Thiesen må forlade partiet.

»Og jeg kommer ikke til at vige tilbage for at drage den rigtige konklusion – også selvom det i yderste konsekvens vil betyde farvel til et centralt medlem af partiet valgt til Folketinget,« skriver Pernille Vermund i mailen.

Vermund skriver videre, at hun og partiets sekretariatschef har haft et møde med Mette Thiesen om sagen.

»Desværre ville Mette Thiesen ikke selv tage ansvar for truslerne og chikanen mod vores medarbejder, til trods for at hun så passivt til, da medarbejderen den søndag blev truet af hendes kæreste, og til trods for, at de intimiderende beskeder over telefon, som indgik på alle tider af døgnet, blev afsendt fra hendes sociale medie,« skriver Pernille Vermund.

B.T. kunne mandag fortælle, at Mette Thiesens kæreste flere gange har opført sig truende overfor en af partiets ansatte. Det udviklede sig fysisk til partiets valgfest, hvor Thiesens kæreste angreb den ansatte.

Den ansatte, som har været udsat for trusler og overfald fra Mette Thiesens kæreste, har selv for år tilbage haft et forhold til Mette Thiesen.



Det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde finder mandag aften kl. 19.

Opdateres...