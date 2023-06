Venstres bagland lægger nu pres på partitoppen på Christiansborg i sagen om statsminister Mette Frederiksens (S) slettede beskeder.

En række medlemmer af Venstres hovedbestyrelse mener, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) skal forsøge at gendanne beskederne.

»Det skal være sådan, at vi er lige for loven alle sammen, og at vi ikke bare kan dække over det, hvis vi gør noget forkert,« siger Henrik Lisberg, der er lokalformand for Venstre i Fredensborg.

Venstre har været tavs, siden B.T. i sidste uge kunne afdække, at det potentielt er muligt for efterretningstjenesten at gendanne de slettede beskeder, hvis et flertal i Folketinget vil give lovhjemmel til det.

Men Venstre-folk i hele landet mener, at Venstre bør lægge stemmer til den lovhjemmel.

»Alle ting skal på bordet. Hvis der ikke er noget at komme efter, er der jo ikke noget at være nervøs for,« siger Jørgen Egede Johannesen, formand for Venstre i Faxe.

Poul Rosendahl fra Venstres afdeling i Varde er enig.

»Uanset om man hedder Mette Frederiksen eller Inger Støjberg, skal der være orden i sagerne. Derfor skal vi have det her undersøgt,« siger han.

Partitoppen er tavs

Foreløbig vil otte af Folketingets partier give lovhjemmel til, at efterretningstjenesten kan forsøge at gendanne beskederne. Hvis et af de tre regeringspartier bakker op, er der flertal, men foreløbig klapper regeringspartierne i.

Venstre var ellers helt klar i mælet og ville kulegrave sagen, før partiet kom i regering.

»Jeg ved godt, at man kan have alle mulige taktiske overvejelser om, at man sidder i regering sammen, men jeg mener stadigvæk, at sådan et samarbejde skal kunne holde til at få afdækket så stor en beslutning, som det var (at nedlægge minkerhvervet, red.),« siger Jørn-Bjarke Eg Sørensen, formand for Venstre i Middelfart.

Der er »mange« i baglandet, der vil have minksagen »fulgt til dørs«, lyder det fra lokalformand Peder Fruergaard fra Holstebro.

I Assens er holdningen den samme.

»Der er så meget mystik og rygter. Lad os få fakta på bordet,« siger Jørgen Hviid, medlem af Venstres forretningsudvalg og formand for Venstre i Assens.

Gider sgu ikke mere minksag

Flere Venstre-medlemmer svarer »ingen kommentar« til spørgsmålet om, hvorvidt Venstre skal bakke op om at give efterretningstjenesten lovhjemmel til at gendanne beskederne.

Niels-Bo Ingvorsen, der er formand for Venstre i Furesø og har været aktivt medlem af partiet i mere end 50 år, ønsker heller ikke at gå i detaljer med sin holdning til spørgsmålet.

»Men jeg går ind for ordentlighed og anstændighed, for det gør vi jo i Venstre. Det er dét, jeg har at sige til dén sag,« siger Niels-Bo Ingvorsen.

Der er også Venstre-folk, der ikke har behov for at grave videre i sagen.

»Jeg synes, at man bare skal komme videre. Mine medlemmer hernede i Odder gider sgu ikke høre mere om den minksag,« siger Jan Gade, lokalformand for Venstre i Odder.

Alt skal frem i lyset

Omvendt mener viceborgmester i Morsø, Jesper Balle Kristensen, at det er en forudsætning for at komme videre, at alt kommer frem i lyset.

»Hvis man ikke får undersøgt det til bunds, bliver sagen ved med at fylde og skygge for politik. Sagen skal afsluttes, og det sker først, når alt bliver lagt frem,« siger han.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har ingen kommentar. Hen henviser til, at han har indkaldt Folketingets partier til møde om sms-sagen i aften klokken 20.

» Jeg har ikke yderligere kommentarer, indtil jeg har haft mulighed for give partierne en orientering,« udtaler han i et skriftligt svar.

Efter orienteringen er der pressemøde om sagen klokken 22 i Forsvarsministeriet. B.T. vil være til stede og dække det live.