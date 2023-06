Partilederne er indkaldt til et møde i Forsvarsministeriet i aften klokken 20 om den aktuelle sms-sag af fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Det sker, efter B.T. i sidste uge kunne afsløre, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) aldrig blev anmodet om at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder fra minksagen.

Desuden havde FE ikke lovhjemmel til at gøre forsøget. FE gjorde i tre notater opmærksom på dette til Forsvarsministeriet.

Alligevel blev oplysningerne fortiet i et svar til Folketingets Retsudvalg. Et af FE-notaterne var ellers skrevet netop for at svare på retsudvalgets spørgsmål.

Afsløringen har på ny sat liv i sms-sagen.

Flere partier har beskyldt den tidligere regering for at have vildledt Folketinget, og otte partier kræver, at FE nu får den lovhjemmel, som spiontjenesten i de interne notater påpegede, at den manglede tilbage i 2021.

'Jeg vil gerne invitere Folketingets partier til en briefing om den aktuelle sms-sag, hvor jeg sammen med chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste vil give en status', skriver Troels Lund Poulsen i invitationen, som B.T. har set.

'Jeg vil i samme forbindelse orientere om en opsætningsfejl, som Center for Cybersikkerhed er blevet opmærksom på i forbindelse med afdækningen af sagen. Det skal understreges, at opsætningsfejlen ikke har haft betydning for muligheden for at tilgå indholdet af iMessages i den aktuelle sag,' skriver forsvarsministeren.

Invitationen er også sendt til Forsvarsudvalget, Retsudvalget og Granskningsudvalget. Hvert parti kan sende én deltager.

FE kan potentielt finde data om Mette Frederiksens beskeder, hvis de er sendt som iMessage.

Det skyldes, at Center for Cybersikkerhed under FE overvåger det statslige wi-fi netværk.

Mette Frederiksen brugte netop iMessage i stedet for sms som kommunikationsform i november 2020, da minksagen udspillede sig.

Det viser B.T.s aktindsigt i beskeder mellem statsministeren og andre ministre, som ikke havde slettet deres beskeder.

Mette Frederiksen har dog overfor B.T. afvist at svare på, om hun gjorde brug af det statslige wifi.

Under sin afhøring i Minkkommissionen forklarede statsministeren, at hun i perioden 2-8. november 2020 sad i coronaisolation på Marienborg, Statsministeriets embedsbolig.

Den tidligere socialdemokratiske regering traf beslutningen om at aflive alle mink på et virtuelt møde 3. november 2020 og meldte beslutningen ud på et pressemøde 4. november.

Her deltog Mette Frederiksen via videolink fra Marienborg.

