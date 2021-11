Det har taget et par dages betænkningstid efter regionsrådsvalget tirsdag, men nu slutter også Venstre sig til konstitueringsaftalen med de øvrige partier i Region Midtjylland.

Det blev besluttet efter et møde torsdag aften mellem de 11 nyvalgte medlemmer af Venstres gruppe.

Det oplyser gruppeformand Anders G. Christensen i en pressemeddelelse.

»Vi var på ingen måde tilfredse med den måde, hvorpå Socialdemokratiets Anders Kühnau samlede et flertal i løbet af valgnatten trods løfter om en bred konstituering,« siger gruppeformanden og fortsætter:

»Men vi erkender, at de røde støttepartier, Konservative og Kristendemokraterne, ønsker at fortsætte med den nuværende ledelse og vi tilslutter os derfor konstitueringsaftalen, da den trods alt giver os større indflydelse end at stå udenfor. Og Venstre arbejder for borgerne.«

På trods af, at Venstre var en anelse tøvende omkring aftalen, hæfter de sig dog ved, at Venstre får en ekstra plads i både forretningsudvalget og Hospitaludvalget, samt formandsposten i Udvalg for regional udvikling.

Man har desuden forhandlet sig frem til formandsposten for et nyt udvalg for personale.

»Hele sundhedssystemet er udfordret, når det gælder tiltrækning af nye medarbejdere og tilfredshed blandt personalet. Det er en opgave, som Venstre har fokus på at løse i tæt dialog med alle personalegrupper, der ønsker et velfungerende sundhedsvæsen, og det får vi kun med tilfredse medarbejdere,« siger Anders G. Christensen.

Han er dog yderst tilfreds med, at Venstre har fastholdt positionen som det ubetinget næststørste parti i regionsrådet.

»Vi vidste på forhånd, at det ville blive svært at ændre det røde flertal i Region Midtjylland denne gang, så jeg er glad for, at den blå blok gik frem med samlet ét mandat,« siger han.

Der var dog et lille håb for, at flertallet var skiftet.

»Vi manglede kun lige godt 4.000 stemmer for, at flertallet var skiftet. Venstre vil i de kommende år være garant for både samarbejde og konstruktiv opposition til den røde ledelse, ligesom vi i kraft af vores stærke repræsentation vil sørge for, at borgerne i alle dele af regionen bliver hørt i regionsrådssalen i Viborg,« afslutter han.

Også Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige tilsluttede sig aftalen.