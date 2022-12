Lyt til artiklen

Selv om Jakob Ellemann-Jensen nærmer sig en regeringsdannelse med Mette Frederiksen, holder Venstre stadig fast i et af partiets absolutte krav fra valgkampen.

Sagen om hjemsendelsen af den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, skal undersøges.

På et pressemøde foran FE's hovedkvarter på Kastellet troppede Jakob Ellemann-Jensen op flankeret af Søren Pape Poulsen 19. oktober 2022.

Som en reaktion på Lars Findsens bog 'Spionchefen - erindringer fra celle 18' krævede de en undersøgelse af sagen.

»Vil regeringen be- eller afkræfte, at Trine Bramsen har sagt til FE-chef Lars Findsen, at han skulle hjemsendes, fordi hun skulle kunne tælle til 90?« ville Ellemann og Pape vide. 90 henviser til antallet af mandater, der kræves for at have flertal i Folketinget. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere »Vil regeringen be- eller afkræfte, at Trine Bramsen har sagt til FE-chef Lars Findsen, at han skulle hjemsendes, fordi hun skulle kunne tælle til 90?« ville Ellemann og Pape vide. 90 henviser til antallet af mandater, der kræves for at have flertal i Folketinget. Foto: Liselotte Sabroe

I bogen påstår Lars Findsen, at daværende forsvarsminister Trine Bramsen sendte ham hjem, fordi hun skulle kunne tælle til 90 mandater – altså sikre regeringens flertal i Folketinget.

Derfor krævede Ellemann-Jensen, at en undersøgelse blandt andet skal finde ud af, om Mette Frederiksens regering sendte Lars Findsen hjem på grund af politiske hensyn.

Det har de igangværende regeringsforhandlinger mellem Venstre og Socialdemokratiet ikke ændret på.

»Venstre mener fortsat, at der bør laves en undersøgelse af hele FE-sagen,« skriver politisk ordfører Sophie Løhde i en kort kommentar.

Venstre ønsker dog ikke at stille op til interview om spørgsmålet.

Mette Frederiksen har tidligere udtalt om sagen: »Jeg kan fuldstændig afvise, at der skulle være nogen form for politisk forfølgelse i denne her sag«.