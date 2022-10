Lyt til artiklen

En samlet blå blok kræver svar fra regeringen om FE-sagen inden valget 1. november.

Det siger Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen på et pressemøde foran Kastellet i København onsdag formiddag, efter at den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen har udgivet en bog om sagen.

»Lars Findsen retter i sin bog nogle meget alvorlige anklager mod den nuværende regering,« siger Pape.

»Mange danskere undrer sig over, hvad der er op og ned i den her sag. Vi mangler afklaring af denne alvorlige sag.«

Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen kræver svar om FE-sagen inden valget. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor mener Pape, at regeringen skylder svar på følgende spørgsmål, inden danskerne går til stemmeurnerne 1. november.

Blandt andet afkræves tidligere forsvarsminister Trine Bramsen (S) svar:

»Vil regeringen be- eller afkræfte, at Trine Bramsen har sagt til FE-chef Lars Findsen, at han skulle hjemsendes, fordi hun skulle kunne tælle til 90?«

»Vil regeringen be- eller afkræfte, at Trine Bramsen har sagt til Lars Findsen og hans kolleger, at hun nok blev nødt til at give dem med den lille hammer, som omtalt på side 196 i bogen?«

»Og er det virkelig korrekt, at man i regeringen har lagt en bevidst strategi om, at ministrene i regeringen skal lægge afstand til embedsværket i problematiske sager?«

»Hvordan var Mette Frederiksen involveret i beslutningen om at hjemsende Lars Findsen?«

Desuden fremlægger Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen en såkaldt ramme til, hvad en kommende undersøgelse af FE-sagen skal indeholde.

For det første skal selve forløbet med hjemsendelsen af medarbejderne i FE undersøges.

For det andet skal pressemeddelelsen, som startede sagen, undersøges.

For det tredje skal det undersøges, hvilken rolle forsvarsministeren og statsministeren havde.

For det fjerde skal det undersøges, hvordan det samlede forløb har påvirket FE's mulighed for at agere og tjenestens relationer til andre tjenester.

En undersøgelse skal også se på et politisk ansvar, tilføjer Jakob Ellemann-Jensen.

»Vi håber, at alle partier vil forholde sig konstruktivt til det,« siger Venstre-formanden.

