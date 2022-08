Lyt til artiklen

Partileder fra Liberal Alliance Alex Vanopslagh afviser at have vildledt danskerne med løfter om, at Liberal Alliances politik ville gøre alle rigere.

Det har partiet flere gange oplyst. Ikke mindst i forbindelse med ulighedsdebatten.

Fredag kunne B.T. påvise, at Liberal Alliances politik sandsynligvis vil gøre de fattigste danskere fattigere.

Det viser en intern mail, som partiet ved en fejl har sendt til B.T.

Fredag holdt Liberal Alliance sommergruppemøde og præsenterede »seks principper for et borgerligt lederskab af Danmark«.

Punkterne omfatter blandt andet mere åbenhed over for befolkningen, ligesom at en regering bør stille op til kritiske interviews i pressen betydeligt oftere.

Alex Vanopslagh, en intern mail fra jer viser, at jeres politik sandsynligvis gør de fattigste danskere fattigere. Er det ikke netop det modsatte af åbenhed, når I har givet udtryk for, at jeres politik gør alle danskerne rigere?

»Nej, det ville være lukkethed, hvis ikke jeg stillede op til interview om det. Vi havde også et interview om det i går, og jeg tager den gerne igen,« siger Alex Vanopslagh og fortsætter:

»Vi ønsker, at skatten bliver lavere. Det tror jeg er velkendt. Det burde ikke overraske, at det først og fremmest er alle dem i arbejde, der får noget ud af Liberal Alliances politik.«

Alex Vanopslagh til sommergruppemøde med Liberal Alliance. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Alex Vanopslagh til sommergruppemøde med Liberal Alliance. Foto: Ida Marie Odgaard

Vanopslagh begynder at tale om, at Socialdemokratiet har øget uligheden i Danmark, og at partiet kun synes at have lyst til at tale om ulighed, når det sker under en blå regering. Ikke under en rød.

»Det er da relevant at spørge om, at hvis Socialdemokratiet kan vælge mellem den ulighed, som de har skabt, hvor alle bliver fattigere, eller den ulighed, som kommer af, at alle bliver rigere, hvad vælger de så?«

Nu taler du igen om, at alle bliver rigere. Det var også det, som du sagde i Folketinget. Det er jo bare ikke rigtigt. Liberal Alliances politik gør jo ikke alle rigere.

»Jo jo, men...«

Har I ikke vildledt befolkningen med netop det budskab?



»Men det er jo stadig relevant at høre Socialdemokratiet, hvad de foretrækker...«

Jo, men har I vildledt den danske befolkning? Har I sagt noget, som ikke var rigtigt?

»Jeg vil blive meget overrasket, hvis der er nogen i den danske befolkning, som har fået det indtryk, at vi vil hæve kontanthjælpen. Det vil jeg blive meget overrasket over.«

Din egen spidskandidat Katrine Daugaard – hun sidder lige derovre – ville jo gå til valg på, at Liberal Alliance gør alle rigere. Men det måtte man jo korrekse hende i. Her gør vi de fattigste fattigere. Man skulle lige lave nogle beregninger, men...?

»Vi har ikke regnet på det, nej. Men jeg kan egentlig godt forstå, hvor misforståelsen kan opstå, for enhver ved jo, at vi gerne vil sænke ydelserne, men vi vil også gerne sænke en række afgifter,« siger Vanopslagh og fortsætter:

»Så har vi en dygtig spidskandidat, som ikke vil sige noget forkert til vælgerne. Så hun spørger, om det passer, at alle indkomstgrupper bliver rigere, og vi svarer så, at vi ikke har regnet på det, men at når man sænker kontanthjælpen, så er det sandsynligt, at ikke alle bliver rigere.«

Nej, det var hendes slogan. Hun ville gå til valg på, at alle indkomstgrupper bliver rigere. Det måtte man rette i faktatjekket. Nu spørger jeg bare, fordi nu taler vi solen sort om socialdemokratisk politik, og det kan man sikkert sagtens …

»Det var dig, der bragte det på banen.«

Synes I, at I har været klare nok? Er I kommet til at love befolkningen, at alle blev rigere, når det ikke var rigtigt?

»Jamen, jeg håber da, at vi har været klare nok med at sige, at vi synes, kontanthjælpen er for høj i Danmark. Vi vil sænke skatten og gøre de første 7.000 kroner skattefrie. Så er det indlysende, at dem, som er i arbejde, får en markant indkomstfremgang, men at overførselsindkomsterne skal sænkes. Jeg tror ikke, det kan overraske danskerne,« siger Vanopslagh.