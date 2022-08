Lyt til artiklen

Liberal Alliance har ved flere lejligheder givet udtryk for, at partiets politik gør alle danskere rigere.

Nu viser internt materiale fra partiets valgkontor, at Liberal Alliance selv beskriver, at deres politik »formentlig vil gøre den nederste indkomstdecil fattigere«.

Det viser en mail fra Liberal Alliance, som partiet har sendt til B.T. ved en fejl.

Mailen omhandler en række politiske budskaber, som partiets spidskandidat i Fyns Storkreds, Katrine Daugaard, sendte til partiets valgkontor, så de kunne blive faktatjekket, inden de blev trykt på bannere, plakater og brochurer.

Her skrev Katrine Daugaard et forslag til et politisk slogan, som hun gerne ville bruge:

»Vi (Liberal Alliance, red.) står for en politik, der får alle med, og som gør alle indkomstniveauer rigere,« skrev Katrine Daugaard som slogan og sendte det så af sted.

Men den gik ikke. Katrine Daugaard blev belært om, at det altså ikke er alle danskere, der bliver rigere af Liberal Alliances politik.

»Det bør nok formuleres lidt blødere. Vi har ikke fået foretaget beregninger på deciler, men vores politik vil formentlig gøre den nederste indkomstdecil fattigere, fordi vi foreslår inflationsregulering af en række overførselsindkomster samt lavere kontanthjælp,« skriver Liberal Alliances politiske rådgiver tilbage til Katrine Daugaard.

Liberal Alliance taler ofte om, at partiets politik gennem skattelettelser og øgede fradrag skal gøre Danmark rigere. I flere tilfælde har partiet også brugt ordet »alle«, når man skulle beskrive, hvem i Danmark der fik flere penge mellem hænderne.

For eksempel skriver Liberal Alliance på sin hjemmeside:

»Når borgerlig politik gør uligheden større, mens alle bliver rigere, råber socialdemokrater op om en social massegrav.«

Teksten er en billedtekst til en video, hvor partileder Alex Vanopslagh stiller spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen i Folketingssalen, da tal fra Finansministeriet viser, at den socialdemokratiske regerings politik både har øget uligheden og gjort alle indkomstgrupper fattigere bortset fra den næstrigeste gruppe.

I netop den video taler Vanopslagh også selv om borgerlig politik, der »gør alle rigere«.

Liberal Alliances partileder står ved indholdet i den lækkede mail.

»Liberal Alliance vil rulle kontanthjælpen tilbage på det niveau, som den var på, før den socialdemokratiske regering kom til. Folk, der går på arbejde, skal have mere ud af det. Folk, der ikke går på arbejde, skal ikke,« siger Alex Vanopslagh.

Så Liberal Alliance gør ikke alle danskere rigere?

»Nej, men det er stort set alle danskere, der bliver rigere. Vi har ikke regnet præcist på det, så derfor vil vi hellere være konservative og være på den sikre side.«

I skriver »alle« på jeres hjemmeside i forbindelse med en video, hvor du også selv taler om »borgerlig politik, der gør alle rigere«. Er det så en fejlformulering?

»Fejlformulering, tja … Det er jo stort set alle, der bliver rigere. Men ja, det er ikke en præcis formulering.«

Er hele essensen af jeres politik ikke, at danskerne skal beholde flere af deres egne penge?

»Jo, men borgere på overførselsindkomst er jo forsørget af andre mennesker, så de har ikke nogen af deres egne penge,« siger Alex Vanopslagh.

Vanopslagh afviser, at partiet har vildledt danskerne om partiets politik.

»Jeg tror godt, at folk kan lægge to og to sammen. Men den præcise politik er, at stort set alle bliver rigere, og vi har en ambition om, at det skal være billigere at være dansker. Det gælder alle indkomstgrupper. Men de offentlige ydelser skal ikke være større,« siger han.

Liberal Alliance holder fredag sommergruppemøde på Egelund Slot. B.T. er til stede ved partiets pressemøde klokken 13.