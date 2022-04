Nogle gange skal man lige læse rummet.

Og det indrømmer SF-politikeren Carl Valentin nu i et opslag på Facebook, at han ikke formåede at gøre.

For tidligere på ugen kaldte han Bestseller-milliardæren, Anders Holch Povlsen, for en oligark, da det var blevet opgjort af Forbes, at han havde en formue på 92,6 milliarder kroner. Og da det kom til stykket, kunne han ikke helt fortælle, hvad en oligark egentlig var.

»Jeg er ikke dybt inde i det …,« lød det, da B.T. spurgte Carl Valentin, om han egentlig vidste, hvordan en oligark tjente sine penge.

Et udsagn, der vækkede stor vrede og forundring. Men nu er han krøbet til korset i et 763 ord langt opslag på Facebook og beklager, hvad han skrev.

»For i disse tider, hvor Putins bomber regner ned over Ukraine, og debatten om de russiske oligarker er på sit højeste, så er det første, mange tænker på, når de hører ordet »oligark«, de russiske af slagsen,« skriver Carl Valentin på i sit opslag og skriver længere nede:

»Det var derfor også dumt af mig at kalde manden for oligark. Og det irriterer mig grænseløst i dag, fordi det endte med at skygge for den debat, jeg faktisk forsøgte at starte, nemlig om den ekstreme koncentration af magt og midler, der foregår i disse år.«

Shitstormen mod Carl Valentin har været så voldsom, at han blev nødt til at gøre, han ikke havde gjort før.

At lukke sit kommentarspor.

»Folk har skrevet om min familie. Bedt mig tage livet af mig selv. Skrevet hårde, ekstremt væmmelige personangreb. Og selv efter jeg lukkede kommentarsporet, var jeg ikke fri for det, da det fortsat væltede ind med ubehageligheder på min telefon og diverse andre kanaler.«