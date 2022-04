SFs Carl Valentin gik onsdag formiddag på Facebook og kaldte den danske rigmand Anders Holch Povlsen for en oligark. Baggrunden var, at Anders Holch Povlsens formue nu er opgjort til 92,6 milliarder kroner, hvilket gør ham til Danmarks rigeste mand.

I sit opslag skriver Carl Valentin blandt andet, at det er »sygt og uretfærdigt«. B.T. har ringet og spurgt Carl Valentin, hvorfor han mener at Anders Holch Povlsen er en oligark.

»Det er et lidt sjovt spørgsmål. Det, der kendetegner en oligark, er, at han har enormt meget magt og enormt mange penge. Vi er ved at få skabt en verden, hvor det er kommet ud af proportioner, at så store rigdomme er fordelt på så få,« siger Carl Valentin.

Kan du forklare mig hvad en oligark er?

»Jamen, det, der kendetegner en oligark, er, en person, der har meget stor formue og meget stor magt. Altså når magt er rigdom er samlet på meget få hænder …«

Men kan du forklare mig, hvordan russiske oligarker tjente deres penge?

»Jamen, der er flere historiske ting, som spiller ind her, som jo er forskelligt fra vores samfund her …«

Ja, men hvordan tjente russiske oligarker deres penge og blev til det, som vi kalder oligarker?

Anders Holch Povlsen, ejer og direktør i Bestseller Foto: Henning Bagger

»Det, du tænker på, er de historiske betingelser, som har gjort sig gældende, som jo ikke en til en er det samme som herhjemme, men …«

Men du har valgt at kalde Anders Holch Povlsen for en oligark. Derfor vil jeg blot spørge, om du kan beskrive forskellen på, hvordan de russiske oligarker tjente deres penge, og hvordan Anders Holch Povlsen gjorde. Der er en væsentlig forskel, som gør sig gældende?

»Jeg kalder jo ikke de vestlige forretningsmænd for russiske oligarker, som jo har ekstremt stor …«

Du ved det faktisk ikke, gør du?

»Jeg er ikke dybt inde i det …«

De russiske oligarker tjente primært deres penge ved at overtage de offentlige statsindustrier efter Sovjetunionens fald. De købte altså offentlig ejendom meget billigt og er blevet styrtende rige på forretninger, som oprindeligt tilhørte staten. Holdt de sig herefter gode venner med Putin, så kunne de leve i ekstrem luksus. Er det ikke en afgørende forskel i forhold til Anders Holch Povlsen, som har sine penge fra en helt privat forretning?

»Jo, det er da en stor forskel. Og jeg har ikke påstået, at det en til en er det samme.«

Men er han så en oligark?

»Jeg mener, at det grundlæggende er urimeligt, at et enkelt individ sidder på en formue på 92,6 milliarder kroner. Jeg mener ikke, at nogen menneskers arbejde er så mange penge værd og grundliggende er det urimeligt, at meget få mennesker kan blive så rige på så mange menneskers arbejde,« siger Carl Valentin.