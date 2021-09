Interne stridigheder. Beskyldninger frem og tilbage i pressen. Og trusler mod formandens linje.

På lørdag står partiformand Kristian Thulesen Dahl med én altoverskyggende mission, når Dansk Folkeparti holder landsmøde.

Han vil rydde op i geledderne og rense den magtfulde hovedbestyrelse for dem, han selv ser som uromagere.

B.T. har talt med fem centrale kilder i Dansk Folkeparti, som uafhængigt af hinanden fortæller, at Kristian Thulesen Dahl og hans støtter arbejder på de indre linjer for en udskiftning i hovedbestyrelsen.

Portræt af Dansk Folkeparties Martin Henriksen, der står i spidsen for partiets idépolitiske taskforce, der skal pudse partiets profil op efter valgnederlaget. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Portræt af Dansk Folkeparties Martin Henriksen, der står i spidsen for partiets idépolitiske taskforce, der skal pudse partiets profil op efter valgnederlaget. Foto: Asger Ladefoged

Tre centrale skikkelser i hovedbestyrelsen er på valg: Udlændinge-hardlineren Martin Henriksen, det nordjyske regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen og den tidligere EU-parlamentariker Anders Vistisen.

De seneste dage har flere medier beskrevet, hvordan kræfter i toppen af DF arbejder for at skubbe Martin Henriksen ud af hovedbestyrelsen, efter han kaldte partiets udlændingekurs for slap.

»Det er meget op ad bakke. Og nok også usandsynligt, at jeg bliver genvalgt til hovedbestyrelsen,« har Martin Henriksen til efterfølgende sagt til Ritzau.

Men ifølge B.T.s kilder er Martin Henriksen ikke den eneste, der bliver forsøgt dolket af partifæller. Støtterne omkring Thulesen Dahl arbejder nemlig målrettet på at undergrave særligt Anders Vistisens genvalg.

Member of Denmark's People's Party politician, Anders Primdahl Vistisen attends a meeting of European nationalists on April 8, 2019 in Milan. - Italy's Interior Minister, deputy PM and Federal Secretary of Italy's Northern League (Lega Nord) right-wing regionalist political party, Matteo Salvini is gathering on April 8 far-right parties from around Europe in Milan hoping to forge an unlikely alliance of nationalists ahead of next month's European parliament elections. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Member of Denmark's People's Party politician, Anders Primdahl Vistisen attends a meeting of European nationalists on April 8, 2019 in Milan. - Italy's Interior Minister, deputy PM and Federal Secretary of Italy's Northern League (Lega Nord) right-wing regionalist political party, Matteo Salvini is gathering on April 8 far-right parties from around Europe in Milan hoping to forge an unlikely alliance of nationalists ahead of next month's European parliament elections. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Foto: MIGUEL MEDINA

Han bliver af Thulesen Dahls soldater beskyldt for læk til pressen og for at skabe unødige konflikter. Internt er han desuden en kendt kritiker af Thulesen Dahls formandskab.

»Partiledelsen har skullet forklare de dårlige meningsmålinger over for os i baglandet. Men jeg har flere gange hørt, at folk fra centralt hold peger på Anders Vistisen som en af forklaringerne på alt det spektakel,« siger central DF-kilde fra baglandet.

»Jeg ved nu ikke … det lyder måske som en dårlig undskyldning,« siger kilden.

B.T. har forholdt Anders Vistisen beretningerne.

»Jeg ønsker ikke at føre en intern valgkamp i medierne, så jeg har ingen kommentarer,« skriver han i en sms til B.T.

Erik Høgh-Sørensen – den sidste mand på valg – har længe været en Thulesen Dahl-støtte. Men utilregnelige meldinger i pressen og på sociale medier har gjort, at dele af partitoppen nu også gerne ser, at han fordufter fra hovedbestyrelsen.

Blandet andet blev Erik Høgh-Sørensen i sidste uge idømt en bøde for at dele et opslag på Twitter om en meget omtalt voldssag fra Sønderborg.

Tweetet indeholdt både billede af gerningsmanden, hans navn og det pizzeria, som hans familie drev. Og det mente dommeren var en krænkelse af andres private forhold.

Erik Høgh-Sørensen (DF) er regionsrådsmedlem i Nordjylland. Han blev valgt til DF's hovedbestyrelse i 2019 og er kendt for at være en åbenmundet skikkelse internt i partiet. Vis mere Erik Høgh-Sørensen (DF) er regionsrådsmedlem i Nordjylland. Han blev valgt til DF's hovedbestyrelse i 2019 og er kendt for at være en åbenmundet skikkelse internt i partiet.

Da det nordjyske medlem i 2019 blev valgt til DFs hovedbestyrelse, var det på yderste mandat med blot 140 stemmer.

I mellemtiden har Erik Høgh-Sørensen ifølge B.T.s kilder raget sig uklar med andre dele af det nordjyske DF-bagland.

Derfor har nordjyderne opstillet lokalformanden Danny Rosenkilde til hovedbestyrelsen for at skubbe Erik Høgh-Sørensen ud.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til kampvalget fra Erik Høgh-Sørensen.

Der er 11 stemmeberettigede medlemmer i DFs hovedbestyrelse. Så hvis Thulesen Dahl skal konsolidere sin magt, kræver det fem loyale støtter udover ham selv.

Lige nu kan DF-formanden regne med gruppeformand Peter Skaarup, de to folketingsmedlemmer Liselott Blixt og René Christensen samt tidligere borgmester i København Carl Christian Ebbesen.

Men flere af dem, som har meldt sig som modkandidater til de tre hovedbestyrelsesmedlemmer, er langtfra støtter til DF-formanden, fortæller DF-kilder til B.T.

Hverken Jens Vornøe, der internt betragtes som en Messerschmidt-støtte, nordjyske Danny Rosenkilde eller sønderjyden Lene Baggesø er just folk, som har fanplakater hængende af Thulesen Dahl.

Formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, holder partiledertale fra Hovedscenen på Folkemødet i Allinge, lørdag den 19. juni 2021.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, holder partiledertale fra Hovedscenen på Folkemødet i Allinge, lørdag den 19. juni 2021.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Lene Baggesø vil ikke offentligt støtte op om sin egen partiformand.

»Det kommer da fuldstændig an på, hvad der er af alternativer. Det er meget svært at lægge sig fast på én person for altid og evigt. Hvis der kommer et bedre bud, er det selvfølgelig det bedre bud, som er ny formand,« siger hun til Jyllands-Posten.

Kun det tidligere folketingsmedlem Merete Dea Larsen, der tirsdag meldte sit kandidatur, ligner et fuldblodsmedlem på Thulesen Dahl-fløjen.

Lørdag eftermiddag stemmer de delegerede på DFs landsmøde om, hvem der skal sidde i hovedbestyrelsen.

Udfaldet bliver af DF-kilder beskrevet som ‘afgørende’. Enten får Thulesen Dahl mere ro i geledderne, eller også fortsætter kaosset i partiet på fuld kraft.

Kristian Thulesen Dahl har ingen kommentarer.