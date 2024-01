Venstres formand Troels Lund Poulsen trækker nu i land efter at han i sidste uge udtalte, at han havde i sinde at beholde to dyre ure, som han fik i gave af en oliesheik fra Qatar i 2010.

Nu siger han, at han ikke vil have urene alligevel.

»Efter de seneste dages omtale vil jeg gerne slå helt fast, at jeg ikke kommer til at hente de to ure, som ligger i Skatteministeriet, og som jeg modtog som en gave på en arbejdsrejse som miljøminister for 14 år siden,« skriver Troels Lund Poulsen til B.T. og fortsætter:

»Jeg ønsker på ingen måde at skabe nogen tvivl om, hvorvidt jeg overholder reglerne,« skriver han.

I sidste uge var Troels Lund Poulsen gæst i podcasten Q & CO med B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup som vært.

Her kom samtalen blandt andet ind på de to ure af mærkerne Rolex og Hamilton, som Troels Lund Poulsen havde fået i gave og som havde skaffet ham tilnavnet Trolex.

Her var der lidt andre boller på suppen.

»Det er sådan set mine. Jeg deponerede dem, fordi jeg har betalt told, skat og moms. Den dag, jeg stopper i politik, kan jeg så tage dem ud igen,« sagde han.

Men flere eksperter har nu og tidligere vurderet, at det er i strid med reglerne, hvis Troels Lund Poulsen beholder urene.

Så nu dropper Venstres formand altså den plan.

Hør hele interviewet med Troels Lund Poulsen, hvor han også forklarer, at han har fået et nyt syn på spindoktorer: