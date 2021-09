En bestemt gruppe på 90-100 odenseanske borgere, som myndighederne vurderer udgør fødekæden til bande- og rockermiljøet i Odense, vil ikke blive sat særligt under lup lige foreløbig.

Det var ellers intentionen for beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

Før budgetforhandlingerne mellem partierne i Odense Byråd lagde han op til, at forvaltningens såkaldte Specialenhed – en del af beskæftigelsesafdelingen – skulle have tilført flere ressourcer.

Med det primære formål at skrue bissen på over for den gruppe af omtrent 100 borgere, som forvaltningen selv mener udgør fødekæden til flere af byens bander.

Men rådmandens ønske blev i sidste ende sorteret fra, da der for nylig blev indgået budgetforlig mellem samtlige partier i Odense.

»Det kom ikke med i budgetforliget, og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, for det er et vigtigt område. Jeg fik mange andre ting med, men desværre ikke det her,« konstaterer Brian Dybro.

Han har dog ikke opgivet hverken ønsket eller håbet om, at hans forvaltning får mulighed for at sætte øget fokus på den store gruppe af kriminelle eller potentielt kriminelle, som der er tale om.

»Forslaget ligger der stadigvæk. For der er et reelt problem – et problem, der håndteres i dag, ja, men det kan gøres endnu bedre,« siger han.

Specialenheden blev oprettet i 2017 i forbindelse med, at Odense Kommune i samarbejde med Fyns Politi valgte at gå langt mere målrettet til værks mod bandekriminelles hærgen i byen.

Den lille gruppe medarbejdere i Specialenheden fokuserer målrettet på rocker- bandekriminelle, som der bliver stillet særlige krav til.

Blandt andet er der typisk krav om fysisk fremmøde med meldepligt hver eneste dag. Og når eller hvis kravene ikke bliver overholdt, sanktioneres de pågældende borgere og bliver frataget eksempelvis kontanthjælp helt eller delvis.

»Vi kan se, at det virker at presse den her gruppe. Det virker at presse de bandekriminelle. Det virker at stille krav til dem i ét væk,« sagde Brian Dybro til B.T. forud for budgetforhandlingerne.

Men det ‘sicilianske tilbud’, som han selv kalder det, bliver altså alligevel ikke udvidet til også at omfatte den næste gruppe af hel- eller halvkriminelle.

En opgørelse fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen viser, at Specialenheden i perioden fra 2018 til foråret 2021 har afsluttet 318 sager fordelt på 116 personer.

Samlet set giver det rent økonomisk en årlig gevinst på 3,2 millioner kroner.