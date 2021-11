Hun har i mange år været genstand for politiske kommentatorers spidse meninger. Nu bliver hun en af dem.

Den tidligere Venstre-borgmester i København Pia Allerslev springer i forbindelse med kommunalvalget ud som politisk kommentator. Det gør hun i TV 2 Lorry-programmet ‘ Valgkamp med Allerslev og Redington’, hvor hun sammen med den erfarne politiske kommentator Noa Redington skal gå i dybden med den forestående kommunale valgkamp i hovedstadsområdet.

»Programmet kommer til at være en god blanding af aktuelle nyheder og historier fra ‘gamle dage'«, siger Pia Allerslev til B.T.

49-årige Pia Allerslev var borgmester i København for Venstre ad to omgange. Første gang som kultur- og fritidsborgmester fra 2008 til 2013, og fra 2014 til 2017 var hun børne- og ungeborgmester.

Med Noa Redingtog (th.) ved sin side, skal Pia Allerslev /tv.) nu være politisk kommentator på TV2 Lorry. Foto: TV2 Lorry. Vis mere Med Noa Redingtog (th.) ved sin side, skal Pia Allerslev /tv.) nu være politisk kommentator på TV2 Lorry. Foto: TV2 Lorry.

Efter hendes afsked med Københavns byråd blev hun som noget af det første spurgt, om hun kunne tænke sig en kommentatorrolle. Men det var hun ikke klar til på daværende tidspunkt.

»Jeg gad ikke at være hende den sure, der skulle tale om, hvad alle de andre gør forkert, når det lige havde været mig, der sad der. Det var for tæt på,« siger Pia Allerslev.

Men efter fire år uden for Københavns Rådhus er situationen nu en anden.

»Jeg føler, at jeg er blevet afluset fra det politiske og kan være mere objektiv nu – også over for Venstre,« siger Pia Allerslev.

Programmet består af to afsnit om ugen frem mod kommunalvalget 16. November, og der er dermed tale om en forholdsvis kort kommentatordebut for Allerslev.

Hun udelukker dog ikke, at det kan blive til mere.

»Jeg vil vente med at svare på, om jeg kunne tænke mig at fortsætte i kommentatorrollen, men umiddelbart er jeg positiv. Jeg kan godt se mig selv være en, der mener noget på en mere permanent basis,« siger Pia Allerslev.

Siden hendes farvel til politik har der været fuldt fokus på hendes virksomhed, hvor hun rådgiver andre virksomheder og enkeltpersoner i at navigere i det politiske system og embedsværket.

Selvom hun er tilbage i den politiske arena, skal man ikke regne med at se hende på en valgplakat lige foreløbig.

»Det bliver jeg ikke fristet af (at vende tilbage til politik red.). Jeg har stor respekt for dem i forhold til den kæmpe indsats de yder hver dag, men når man blandt andet oplever, hvad de bliver udsat for på sociale medier og af journalister, er der intet, der trækker i mig,« siger Pia Allerslev.