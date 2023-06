Tidligere medlem af Dansk Folkeparti Martin Henriksen har meldt sig ind i Nye Borgerlige.

Det bekræfter partiet nu over for B.T.

»Jeg har altid vidst, at Martin er en værdikriger, der kæmper for vores kulturarv, værdier og traditioner. Jeg kendte dog ikke Martin Henriksen personligt, da jeg første gang hørte om hans interesse for vores parti og lysten til at komme med ombord,« skriver Nye Borgerliges formand Pernille Vermund i en mail.

»Men efter nogle gode møder og samtaler, hvor jeg lige skulle se Martin an, har han gjort et positivt indtryk på mig. Jeg har lært Martin at kende som en jordnær og ordentlig mand, der spiller med åbne kort og taler lige ud af posen. Sådanne mennesker har jeg det bedst med. Mennesker, der kalder en spade for en spade og er i øjenhøjde med danskerne,« lyder det fra Pernille Vermund.

Martin Henriksen har tidligere siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2007 til 2019, men blev ikke genvalgt ved partiets markante tilbagegang i 2019.

Martin Henriksen forlod i februar 2022 Dansk Folkeparti med bulder og brag efter at han tabte kampen om formandsposten i partiet til Morten Messerschmidt.

Kort efter meddelte Henriksen, at han heller ikke ønskede at være en del af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, som han ellers kort forinden var blevet valgt til.

»Jeg har siddet i hovedbestyrelsen under Pia Kjærsgaard, da hun var formand, og jeg har siddet der, mens Kristian Thulesen Dahl var formand. Men jeg kan ikke med troværdighed sidde i ledelsen sammen med den nye formand, da jeg grundlæggende ikke respekterer ham,« sagde Martin Henriksen i den forbindelse.



Nye Borgerlige ligger i den seneste meningsmåling fra Voxmeter til at få 1,9 procent af stemmerne.